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【藍籌收息股】藍籌股除淨密集期5、6月將至　一文看清除淨時間表（附表）

金融經濟 09:05 2020/04/25

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藍籌股全年業績期過後，藍籌股除淨期接力將至。5月及6月分別是藍籌股除淨密集期，合共有31隻藍籌股相繼除淨，相當於總數6成。若想收取股息，須於除淨日前買入並持有相關藍籌股股份，有意買入藍籌股收息的投資者，宜多加留意。

5月合共有13隻藍籌股除淨，其中以恒隆 （00101） 「打頭陣」，5月5日率先除淨。至於長和 （00001） 、電能 （00006） 、長建 （01038） 、長實 （01113） 等長和系股份，分別於5月18日至19日相繼除淨。

6月藍籌股除淨數目更多，分別有18隻藍籌股除淨，當中包括三桶油中石油 （00857） 、中海油 （00883） 及中石化 （00386） ；內房股中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 、萬洲 （00288）

另外，亦有改為紅股20送1的煤氣 （00003） 、取消送紅股的恒地 （00012） ，以及紅股5送1的石藥 （01093）

至於7月則有5隻藍籌股除淨，以金融股為主，當中大部分是內銀股，包括建行 （00939） 、交行 （03328） 及中行 （03988）

若按現價股息率計算，以6月4日除淨的神華 （01088） 最高，現價股息率高達10.32厘。

【派息股】末期息將派 末來3個月有600家企業派5100億

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責任編輯︰梁浩碩

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