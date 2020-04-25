【藍籌收息股】藍籌股除淨密集期5、6月將至　一文看清除淨時間表（附表）

藍籌股全年業績期過後，藍籌股除淨期接力將至。5月及6月分別是藍籌股除淨密集期，合共有31隻藍籌股相繼除淨，相當於總數6成。若想收取股息，須於除淨日前買入並持有相關藍籌股股份，有意買入藍籌股收息的投資者，宜多加留意。

5月合共有13隻藍籌股除淨，其中以恒隆 （00101） 「打頭陣」，5月5日率先除淨。至於長和 （00001） 、電能 （00006） 、長建 （01038） 、長實 （01113） 等長和系股份，分別於5月18日至19日相繼除淨。

6月藍籌股除淨數目更多，分別有18隻藍籌股除淨，當中包括三桶油中石油 （00857） 、中海油 （00883） 及中石化 （00386） ；內房股中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 、萬洲 （00288） 。

另外，亦有改為紅股20送1的煤氣 （00003） 、取消送紅股的恒地 （00012） ，以及紅股5送1的石藥 （01093） 。

至於7月則有5隻藍籌股除淨，以金融股為主，當中大部分是內銀股，包括建行 （00939） 、交行 （03328） 及中行 （03988） 。

若按現價股息率計算，以6月4日除淨的神華 （01088） 最高，現價股息率高達10.32厘。

【派息股】末期息將派 末來3個月有600家企業派5100億

【滙豐不派息】滙豐取消第四季度派息0.21美元 年底前不派息不回購

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」



一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品



責任編輯︰梁浩碩