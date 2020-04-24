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金管局推企業客戶「預先批核還息不還本」計劃專用電郵及查詢熱線

金融經濟 13:09 2020/04/24

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「預先批核還息不還本」合資格企業客戶毋須遞交申請，只需在接獲通知14天內聯絡銀行，確認貸款延期細節便可。

金管局宣布，自4月24日起設立企業客戶「預先批核還息不還本」計劃專用電郵 (ppphs@hkma.gov.hk) 及查詢熱線 (2878 1199)，以收集客戶對該計劃的意見和解答相關問題。

總裁余偉文表示，由於是次企業客戶「預先批核還息不還本」計劃是一個全新計劃，金管局推出專用電郵及熱線電話，方便企業及各持分者向金管局提出與該計劃有關的查詢及意見，以便金管局監察計劃推出後的運作情況及進一步優化有關安排，詳情可參閲金管局網站的「同心抗疫」專頁。

合資格客戶須在接獲通知14天內聯絡銀行確認細節

金管局早前聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布推出「預先批核還息不還本」安排予合資格的企業客戶。合資格客戶於2020年5月1日至10月31日6個月期間的所有貸款本金還款將可獲自動延期，一般貸款（包括循環貸款）的本金還款延期6個月，貿易融資貸款因應其短期性質，本金還款延期3個月。

合資格客戶毋須遞交申請，只需在接獲通知14天內聯絡銀行，確認貸款延期細節便可。金管局期望是次計劃可覆蓋全港銀行八成以上的企業客戶，有助減輕企業面對的現金流壓力。

相關文章：金管局：港銀可向企業「預先批核還息不還本」　料8成企業合資格（第二版）

相關文章：【香港放水】金管局新5招紓中小企現金流壓力　額外釋放逾2000億貸款空間（第二版）

 

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