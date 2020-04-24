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【美國疫情】夏威夷旅遊局貼錢送走遊客 代付機票錢

環球社會熱點 13:25 2020/04/24

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夏威夷州早前要求入境旅客隔離14日，夏威夷旅遊局更撥款為部分遊客支付離程機票費用，希望送走拒絕接受隔離的旅客。

美國的新冠肺炎疫情持續，美國確診人數增至近87萬，死亡人數逼近5萬。夏威夷州早前要求入境旅客隔離14日，夏威夷旅遊局更撥款為部分遊客支付離程機票費用，希望送走拒絕接受隔離的旅客，以加強控制疫情。

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根據美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）數據，夏威夷州已錄得596宗確診病例，12人死於新冠肺炎。新冠疫情爆發後，夏威夷州長伊藝（David Ige）於4月1日宣布，強制要求入境的所有旅客必須自我隔離兩周。

美國有綫新聞網絡（CNN）報道，夏威夷旅遊局決定撥款2.5萬美元（約19.5萬港元），協助拒絕隔離而要離境的遊客支付機票費用。該州表示，將安排非牟利組織Visitor Aloha Society處理遊客出境事宜。

自夏威夷州進入緊急狀態以來，已有19名遊客返回原籍機場。有部分遊客因違令而遭起訴，Visitor Aloha Society負責為遊客安排回程機票，並為他們支付機票費用。

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夏威夷州總檢察長康納斯（Clare Connors）發聲明表示：

如能將遊客迅速送返原籍機場，會有助於執法機構確保我們在州內採取緊急措施的能力。

（The ability to return people quickly to their airports of origin greatly assists law enforcement's ability to ensure the success of our statewide emergency measures.）

夏威夷遊客和會議局主席莫納漢（John Monahan）更於4月6日致函各出版商，要求他們暫停向遊客宣傳往夏威夷旅行。該局表示憂慮大量遊客湧入，疫情於夏威夷爆發時會令當地醫療系統不勝負荷。

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