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【航空告急】國泰傳研究以波音787代替777X訂單

金融經濟 13:07 2020/04/24

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國泰航空傳研究更改777X訂單，包括考慮改投787系列，波音787系列載客量與國泰現有A350系列接近。

國泰航空 （00293） 受新冠肺炎疫情重創，除多番出手保存短線現金，也傳出調整機隊規劃。國泰早前傳出考慮剎停波音777-9 （即777X系列）訂單，本地傳媒最新引述消息指，國泰正內部研究更改訂單，考慮由延遲接收或轉投載客較少的787 夢幻客機（Dreamliner ）。

國泰航空未回應報道。據國泰最新年報，國泰目前訂購21架777-9 客機，最早2021年就會接收當中6架。

早前有飛機租賃界消息指，國泰傳剎停777X訂單，但有消息指，內部研究波音接受可能性低。

南華早報最新引述消息指，雖然國泰未向波音正式溝通，但內部正研究不同方案，包括引遲接收777X時間，也考慮更改訂單為787-10客機。

777X今年初才正式試飛，為波音客機777的後續系列，使用歷來最大型客機引擎，擁有雙引擎最大截客量。

整體而言，波音787 系列載客量不及777系列，而787-10客機為系列最大型客機，2017年首飛。

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編輯：麥德銘

香港股票 波音（Boeing，美：BA） 國泰航空（00293） 航空 波音 國泰航空 新冠肺炎疫情
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