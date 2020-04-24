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不滿條款內容　非洲坦尚尼亞：廢除一帶一路協議

商業 13:03 2020/04/24

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坦尚尼亞總統John Magufuli宣布廢除貸款協議時，更直斥：「中國貸款協議當中的條款，只有醉漢才會接受。」（法新社圖片）

港商發展海外市場，除歐美以外，近年也有留意「一帶一路」國家的商機。中國近年藉一帶一路計劃，加大對非洲及亞洲國家的影響力。不過，據International Business Times報道，非洲國家之一坦尚尼亞日前廢除與中國達成的一帶一路協議，當中涉及100億美元貸款 。

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報道指出，中國原先打算向坦尚尼亞提供100億美元貸款，並在當地Mbegani Creek的下游處興建港口。坦尚尼亞前總統Jakaya Kikwete與中國簽署協議，並讓中國獲得99年的港口租賃權，且租約期間坦尚尼亞無權提出任何意見。

坦尚尼亞現任總統John Magufuli 上任後，與中國重啟談判。他欲將租賃時間從99年降至33年；坦尚尼亞政府更明確表示，中國必須要經過許可，才可在港口展開相關業務。然而，中國並未在談判期限內與John Magufuli對話，因此中國在坦尚尼亞的一帶一路協議已經宣告被廢除。

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John Magufuli宣布廢除貸款協議時，更直斥：「中國貸款協議當中的條款，只有醉漢才會接受。」 事實上，即使公民組織當時曾批評此協議為「殺手級中國貸款」，並要求時任總統的Jakaya Kikwete應取消一帶一路協議，更直言此協議恐造成恐怖的後果。結果Jakaya Kikwete仍然無視反對意見，簽署了與中國的一帶一路協議。

【新冠肺炎】各地民眾適應居家抗疫　消費品需求漸趨放緩

責任編輯：葉泳珊

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