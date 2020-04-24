亞馬遜被揭利用第三方賣家數據　開發自家產品

▲ 《華爾街日報》報道，亞馬遜曾利用平台上獨立賣家的數據，用來開發自家競爭產品，違反該公司的資料授權政策。

亞馬遜（Amazon）再陷反競爭爭議！外媒近日報道，亞馬遜曾利用平台上獨立賣家的數據，用來開發自家競爭產品，違反該公司的資料授權政策。

亞馬遜一直以來堅稱，在生產和銷售自家產品時，不會收集平台上第三方賣家的數據。不過，亞馬遜員工向《華爾街日報》爆料，亞馬遜的確有利用第三方賣家的資訊，為自家產品定價、決定複製什麼功能，或者根據其盈利潛力，決定是否進入某個產品的細分市場。

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舉例說，亞馬遜曾要求員工，取得一間供應商最暢銷產品汽車收納箱的文檔和數據，包括總銷售額、賣家在營銷和發貨上向亞馬遜支付的費用，以及亞馬遜每張訂單的收益等，經分析後亞馬遜旗下的自家品牌亦推出同類產品。

亞馬遜發表聲明並反駁指控，強調嚴格禁止員工使用非公開或特定賣家資訊，為自有品牌部門決策，此舉將違反公司政策，已經開始內部調查。同時，該公司是為了盡可能提供最好的客戶體驗，才會查看銷售與商店數據，就像其他零售商一樣。

科企龍頭阻礙市場的反競爭行為，早已為人詬病。去年美國聯邦貿易委員和司法部分頭行事，針對Facebook、蘋果、Google、亞馬遜等開始反壟斷調查，包括數據使用方式。去年7月亞馬遜於國會聽證會上，就澄清沒有利用賣家的銷售資訊來生產自家產品。

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責任編輯：姚慧儀

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