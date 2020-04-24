  • 20°C
香港時間 : 2020424日 (五) 13:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】紐約死亡破2萬 實際恐270萬人染病

環球社會熱點 13:15 2020/04/24

分享：

【新冠肺炎美國疫情】紐約州死亡人數突破2萬 實際染病人數恐達270萬人 為確診10倍

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情大爆發，重災區紐約州死亡人數突破2萬。紐約州確診人數已升至超過26萬，拋離美國以外全球任何一國，惟這數字恐怕其實只是冰山一角。研究推算，紐約州實際感染新冠肺炎高達270萬，佔紐約州內人口14%。

特朗普：日光能殺新冠病毒 衛生官愕然

【美國疫情分佈】死亡逼5萬 特朗普擬夏季前不解封

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）周四（23日）公佈調查結果，顯示紐約州內各地接受測試3,000人之中，13.9%人士體內有曾感染新型冠狀病毒蹟象。

以此比例推算，紐約州內實際染病人數達到270萬，是已知確診數字10倍以上。

美議員索償中國22萬億 要求7月底找數

索償中國或要靠「私了」 國際索償難度高

紐約市疫情則更為嚴重，21.2%接受測試者血液內有新冠病毒特徵，意味約180萬人實際染病。紐約市目前確診人數約為14.6萬。

新冠病毒傳染力強，但殺傷能力相對弱，已知確診患者普遍為病情較嚴重年長人士，較年輕人士染病則可能沒有病徵。數字同時也意味，紐約州疫情實際死亡率其實不足1%。

加州洛杉磯較早前亦發表研究結果，發現洛杉磯縣內超過4%民眾有新冠病毒抗體，意味實際染病居民數量，比已知確診人數高出數十倍。

美國疫情窮人無水飲 巨企欠水費竟無事

疫情恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍

中美恐爆豬肉爭奪戰 新冠肺炎非洲豬瘟夾擊豬肉業

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【美國疫情】特朗普：日光能殺新冠病毒 衛生官愕然
今日
【美國疫情】特朗普：日光能殺新冠病毒 衛生官愕然
美國眾議員向華索償近22萬億 要求中國7月底找數
今日
美國眾議員向華索償近22萬億 要求中國7月底找數
【疫情索償中國】或要靠「私了」 國際索償難度高
今日
【疫情索償中國】或要靠「私了」 國際索償難度高
【美國疫情】疫情令窮人無水飲 飲品商欠交水費竟無事
今日
【美國疫情】疫情令窮人無水飲 飲品商欠交水費竟無事
【美國疫情分佈圖】死亡逼5萬 特朗普擬夏季前不解封
今日
【美國疫情分佈圖】死亡逼5萬 特朗普擬夏季前不解封
疫情 傳染病 美國 新冠肺炎疫情 紐約州 紐約 新冠肺炎 冠狀病毒 肺炎

上一篇文章

【美國疫情】鬧出水荒洗手也不行 黑人最慘

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月24日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】紐約90%使用呼吸機病人死亡 在劫難逃
【美國疫情】紐約90%使用呼吸機病人死亡 在劫難逃
【美國疫情分佈圖】死亡逼5萬 特朗普擬夏季前不解封
【美國疫情分佈圖】死亡逼5萬 特朗普擬夏季前不解封
【金正恩兒子】神秘長子 是否北韓領袖指定繼承人？
【金正恩兒子】神秘長子 是否北韓領袖指定繼承人？
新型冠狀肺炎全球疫情（04月24日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月24日 時間13:00）
中國歐洲好友意大利擬索償8400億 料逾50萬人支持
中國歐洲好友意大利擬索償8400億 料逾50萬人支持
日媒：金正恩於北韓元山別墅避疫 保鏢疑染新冠肺炎
日媒：金正恩於北韓元山別墅避疫 保鏢疑染新冠肺炎