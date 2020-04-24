【美國疫情】紐約死亡破2萬 實際恐270萬人染病

▲ 【新冠肺炎美國疫情】紐約州死亡人數突破2萬 實際染病人數恐達270萬人 為確診10倍

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情大爆發，重災區紐約州死亡人數突破2萬。紐約州確診人數已升至超過26萬，拋離美國以外全球任何一國，惟這數字恐怕其實只是冰山一角。研究推算，紐約州實際感染新冠肺炎高達270萬，佔紐約州內人口14%。

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紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）周四（23日）公佈調查結果，顯示紐約州內各地接受測試3,000人之中，13.9%人士體內有曾感染新型冠狀病毒蹟象。

以此比例推算，紐約州內實際染病人數達到270萬，是已知確診數字10倍以上。

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紐約市疫情則更為嚴重，21.2%接受測試者血液內有新冠病毒特徵，意味約180萬人實際染病。紐約市目前確診人數約為14.6萬。

新冠病毒傳染力強，但殺傷能力相對弱，已知確診患者普遍為病情較嚴重年長人士，較年輕人士染病則可能沒有病徵。數字同時也意味，紐約州疫情實際死亡率其實不足1%。

加州洛杉磯較早前亦發表研究結果，發現洛杉磯縣內超過4%民眾有新冠病毒抗體，意味實際染病居民數量，比已知確診人數高出數十倍。

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