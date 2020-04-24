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新能源車補貼延至2022年 中信証券︰符合市場預期 推動國產Tesla降價

金融經濟 13:21 2020/04/24

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中信証券認為，新能源車補貼計劃合符市場預期。

內地延長新能源車補貼至2022年底，中信証券發表研究報告指，政策基本符合市場預期。該行認為，新設30萬元人民幣補貼前售價上限，有望推動國產Tesla進一步降價放量。展望後續產業鏈景氣度有望回升，全年銷量前低後高。

中信証券建議重點關注新能源汽車產業鏈，尤其是Tesla、LG化學、寧德時代（深︰300750）的供應鏈各環節優質龍頭企業。報告指出，2020年新能源車補貼不退坡主要是短期考慮，希望對沖新冠疫情導致的需求不足，包括部分地方政府也出台了新能源汽車補貼政策；將補貼延長2年至2022年則更多是長期考慮，進一步強化對於新能源汽車等先進製造業的支持。

該行長期看好政策繼續從路權、充電、稅收等方面支持新能源汽車產業。此外，政府給車企實際撥付補貼的時間較為靈活，平均會滯後銷售兩年左右，因此今年財政收入緊張不會對補貼構成制約。

該行繼續推薦受益電動車發展紅利，掌握電動核心技術、供應鏈開放持續推進的比亞迪 （01211） 。國產Tesla Model 3預計後續有望進一步降價，重點把握供應鏈投資機會，包括寧德時代、三花智控。

相關文章︰新能源車補貼限售價30萬人幣 理想汽車CEO︰助攻Tesla打殘國內品牌

中國傳放寬新能源車配額　延後實施「國六」排放標準

 

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編輯︰侯景成

香港股票 比亞迪股份（01211） 電動車 汽車 補貼 Tesla

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