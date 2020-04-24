【新股IPO】 康方首掛曾升五成 相比美股小巫見大巫

港股生物科技股板塊又添一員猛將，今日掛牌的生科技新股康方生物 （09926） ，早段曾較招股價高逾5成，延續近期生科股的佳續。但相對美國生科股市場，本港生科股仍是小巫見大巫。有美國生科股股價狂飆170倍，令持有早期投資股份的哈彿大學教授兩年間身家一度暴漲至10億美元，晉身富豪行列。

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網經網站Business Insider報道指，一名哈佛醫學教授在早年向生物科技企業Moderna（美：MRNA）投資500萬美元，後來Moderna於2018年上市，至今該教授的投資回報達170倍，持股一度暴漲至10億美元。

康希諾1年飆逾5倍 港生科股最強

港股方面，港交所 （00388） 推出上市新規後，容許無收入的生物科技股來港上市，計及康方，由2018年至今共有16隻生科新股在港上市。其中表現最佳的為去年3月上市的康希諾生物 （06185） ，首日升58%，上市逾一年，累升逾5倍，無論是首日還是累計表現，都是本港生物科技股中表現最強。

事實上，本港近期投資者追捧生科新股正是憧憬高回報，由去年12月至今，計及康方，4隻新科新股上市後都有不俗表現，令該類新股的招股反應亦熱烈。

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逾半生科股至今仍「潛水」

不過，投資者須留意，未錄盈利的生科股普遍仍處研發階段，投資風險會較一般新股為高。本網統計由2018年以來上市全數16隻生科股，累計股價表現仍是跌多升少，上市至今有7隻升9跌隻。其中，以上提過康希諾生物累升逾5倍為最強，但上市後股價「深潛」的亦不少。首隻生科股歌禮 （01672） 至今累跌8成，華領 （02552） 及中國抗體 （03681） 亦跌約6成。

從以上的統計，投資者須留意這些生科股的風險。在市場發展方面，其實本港生科股不算太「虛」，16生科股雖全無盈利，但並非都處研發初期，其中10隻有營收。

其實上港交所 （00388） 去年表示，自上市制度改革後，已成全球第二大生物科技股集資中心。現時本港生科股的生態圈既已漸漸成形，惟投資者欲參與生科股博取高回報的同時，先要問問自己是否能承擔高風險。

責任編輯：錢家鋒

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