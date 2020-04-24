  • 20°C
香港時間 : 2020424日 (五) 13:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Apple Music應用登陸Samsung智能電視　用戶免費試用3個月

科技 12:42 2020/04/24

分享：

新冠肺炎疫情持續，市民留在家中防疫，在家娛樂的時間增加。三星（Samsung）於今（24日）宣布，Apple Music正式登陸三星智能電視平台，為用戶提供更多娛樂功能。

新冠肺炎疫情持續，市民留在家中防疫，在家娛樂的時間增加。三星（Samsung）於今（24日）宣布，Apple Music正式登陸三星智能電視平台，為用戶提供更多娛樂功能。

三星宣布，由今日起，用戶可以在智能電視的App Store中下載Apple Music應用程式，程式內提供超過6000萬首歌曲、音樂錄像，演唱會影片以及大量歌單、原創節目等。另外更可收聽綫上直播電台，例如Beats 1 Radio，此服務支援超過100個國家或地區的用戶。

需注意的是，Apple Music服務只適用於2018年至2020年推出的三星智能電視型號，用戶可免費試用3個月個人，學生或家庭版的Apple Music服務。

三星電子業務發展副總裁Salek Brodsky表示，三星為首間提供Apple Music服務的電子製造商，是次公司與Apple合作，目的是為消費者提供更多娛樂選擇。

<<蘋果擬與Pac-12合作　Apple TV +有望體育直播

<<【留家娛樂】Apple Music 網頁版正式啟用　同步聽歌更自由

責任編輯：李寶如

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

蘋果擬與Pac-12合作　Apple TV +有望體育直播
2020/04/23
蘋果擬與Pac-12合作　Apple TV +有望體育直播
【留家娛樂】Apple Music 網頁版正式啟用　同步聽歌更自由
2020/04/18
【留家娛樂】Apple Music 網頁版正式啟用　同步聽歌更自由
Apple TV+ 免費公開部分自家創作劇集
2020/04/13
Apple TV+ 免費公開部分自家創作劇集
Apple TV+正式推出　免費試用7日月費38港元
2019/11/02
Apple TV+正式推出　免費試用7日月費38港元
智能服務 流動裝置 Samsung Apple App Store 服務 Apple Music 新冠肺炎疫情 音樂 電視

上一篇文章

亞馬遜被揭利用第三方賣家數據　開發自家產品

下一篇文章

飛起Intel？蘋果明年Mac機改用自家晶片
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

WhatsApp群組通話人數　上限增至8人
WhatsApp群組通話人數　上限增至8人
【新冠肺炎】戴口罩都可用Face ID開機！解鎖iPhone無難度【附教學】
【新冠肺炎】戴口罩都可用Face ID開機！解鎖iPhone無難度【附教學】
【Zoom安全疑雲】港大改用Microsoft Teams　學生組織發起罷Zoom抗議
【Zoom安全疑雲】港大改用Microsoft Teams　學生組織發起罷Zoom抗議
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
Google Chrome爆重大安全漏洞　20億用家或陷攻擊風險
Google Chrome爆重大安全漏洞　20億用家或陷攻擊風險
蘋果電郵App存漏洞　黑客可盜取手機資料
蘋果電郵App存漏洞　黑客可盜取手機資料