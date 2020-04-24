Apple Music應用登陸Samsung智能電視　用戶免費試用3個月

▲ 新冠肺炎疫情持續，市民留在家中防疫，在家娛樂的時間增加。三星（Samsung）於今（24日）宣布，Apple Music正式登陸三星智能電視平台，為用戶提供更多娛樂功能。

新冠肺炎疫情持續，市民留在家中防疫，在家娛樂的時間增加。三星（Samsung）於今（24日）宣布，Apple Music正式登陸三星智能電視平台，為用戶提供更多娛樂功能。

三星宣布，由今日起，用戶可以在智能電視的App Store中下載Apple Music應用程式，程式內提供超過6000萬首歌曲、音樂錄像，演唱會影片以及大量歌單、原創節目等。另外更可收聽綫上直播電台，例如Beats 1 Radio，此服務支援超過100個國家或地區的用戶。

需注意的是，Apple Music服務只適用於2018年至2020年推出的三星智能電視型號，用戶可免費試用3個月個人，學生或家庭版的Apple Music服務。

三星電子業務發展副總裁Salek Brodsky表示，三星為首間提供Apple Music服務的電子製造商，是次公司與Apple合作，目的是為消費者提供更多娛樂選擇。

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責任編輯：李寶如

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