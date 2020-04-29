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【銀行重開】渣打：西九外其他分行全數投入服務（不斷更新）

金融經濟 12:26 2020/04/29

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香港新冠肺炎疫情稍降溫，多日維持新增個案於個位數，雖然港府未撤限聚令，商戶漸回復正常運作，早前多家銀行暫停分行營業，滙豐 （00005） 、工銀亞洲陸續宣布，周一（4月27日）起多個暫停營業的網點將會重開。

渣打：西九外其他分行全數投入服務

【更新時間： 4月29日】

渣打香港宣佈， 7間因應早前疫情而暫停服務的分行將於5月4日(星期一)起恢復營業，即除了西九龍站快捷理財中心外，渣打分行將全面投入服務。

滙豐：再多6個服務網點將恢復營業

【更新時間： 4月29日】

滙豐公布，5月4日（星期一）會重開多6個服務網點，包括會展廣埸卓越理財中心、上環分行及卓越理財中心、惠安苑分行、油麻地卓越理財中心、海趣坊分行、沙田分行。

【更新時間：4月24日】

發鈔行滙豐公布，27日重開的5個服務網點包括：交易廣場分行及卓越理財中心、圓方卓越理財中心、九龍灣分行及卓越理財中心、大埔翠屏花園分行、上水分行。

滙豐表示，旗下部分服務網點繼續暫停服務，直至另行通知。其他網點的營業時間，服務維持不變

工銀亞洲：10家分行恢復營業

工銀亞洲27日重開的就包括：灣仔分行、炮台山分行、鰂魚涌分行、何文田分行、木廠街分行、黃大仙分行、德福分行、葵芳分行、大圍分行、太和分行。

工銀亞洲尚有16間分行或個人理財中心服務維持暫停，直至另行通知。

建行亞洲：2分行恢復營業

建行亞洲27日重開的分行，分別是：大埔分行、紅磡馬頭圍道分行。

建行亞洲仍有5間分行及1間小企業及個人信貸中心暫停營業，直至另行通知。而且，暫時調整營業時間至平日上午9時至下午3時；周六上午9時至中午12時。

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