【銀行重開】渣打下周6分行復工　滙豐將重開5個網點（不斷更新）

香港新冠肺炎疫情稍降溫，多日維持新增個案於個位數，雖然港府未撤限聚令，商戶漸回復正常運作，早前多家銀行暫停分行營業，滙豐 （00005） 、工銀亞洲陸續宣布，周一（4月27日）起多個暫停營業的網點將會重開。

渣打：6間分行下周恢復營業

渣打香港宣布，金鐘優先理財中心、尖東新文華中心分行、旺角中心分行、葵涌分行、火炭優先理財中心、將軍澳天晉分行，將於4月27日起恢復營業。

目前全港仍有8間分行暫停營業，直至另行通知。

滙豐：5個服務網點將恢復營業

發鈔行滙豐公布，27日重開的5個服務網點包括：交易廣場分行及卓越理財中心、圓方卓越理財中心、九龍灣分行及卓越理財中心、大埔翠屏花園分行、上水分行。

滙豐表示，旗下部分服務網點繼續暫停服務，直至另行通知。其他網點的營業時間，服務維持不變。

工銀亞洲：10家分行恢復營業

工銀亞洲27日重開的就包括：灣仔分行、炮台山分行、鰂魚涌分行、何文田分行、木廠街分行、黃大仙分行、德福分行、葵芳分行、大圍分行、太和分行。

工銀亞洲尚有16間分行或個人理財中心服務維持暫停，直至另行通知。

建行亞洲：2分行恢復營業

建行亞洲27日重開的分行，分別是：大埔分行、紅磡馬頭圍道分行。

建行亞洲仍有5間分行及1間小企業及個人信貸中心暫停營業，直至另行通知。而且，暫時調整營業時間至平日上午9時至下午3時；周六上午9時至中午12時。

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