【銀行重開】大新分行全面恢復 一文看清銀行服務重開（不斷更新）

香港新冠肺炎疫情持續降溫，連續多日未錄本地人感染個案，港府雖未全面撤銷限聚令，商戶漸回復正常運作，早前多家銀行暫停分行營業，滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 、渣打香港等陸續宣布，多個暫停營業的網點將會重開。

大新：所有網點下周一起恢復營業

【更新時間： 5月13日】

大新銀行 （02356） 宣布，全線分行將於下周一（18日）起恢復正常運作。大新表示，鑑於新型冠狀病毒疫情發展中，客戶在分行內仍需保持適當距離，該行將繼續暫停全部股票中心報價機服務，直至另行通知。

恒生：所有網點下周一起恢復營業

【更新時間： 5月8日】

恒生表示，早前因應新型肺炎疫情而暫停服務的4間地面分行，及6個港鐵站辦事處將於5月11日（星期一）恢復營業。換言之，由下星期一起，恒生所有服務網點將全部恢復營業。

建行（亞洲）：所有網點下周一起回復正常營業時間

建行（亞洲）指，所有分行及小企業及個人信貸中心由5月11日（星期一）起將恢復正常營業時間

滙豐：除機場外 全面恢復服務

【更新時間： 5月8日】

滙豐宣布，除了國泰城分行和香港國際機場卓越理財中心及國際銀行業務部，5月11日（星期一）將全面恢復分行及中小企中心的服務。

為保障客戶和其他人的健康，滙豐會繼續在分行進行體溫檢測，並建議所有訪客進入分行前戴上口罩。

【更新時間： 4月29日】

滙豐公布，5月4日（星期一）會重開多6個服務網點，包括會展廣埸卓越理財中心、上環分行及卓越理財中心、惠安苑分行、油麻地卓越理財中心、海趣坊分行、沙田分行。

【更新時間：4月24日】

發鈔行滙豐公布，4月27日重開的5個服務網點包括：交易廣場分行及卓越理財中心、圓方卓越理財中心、九龍灣分行及卓越理財中心、大埔翠屏花園分行、上水分行。

滙豐表示，旗下部分服務網點繼續暫停服務，直至另行通知。其他網點的營業時間，服務維持不變。

工銀亞洲：西九站外 所有分行周一恢復營業

【更新日期： 5月8日】

工銀亞洲公布，西環個人理財中心、灣仔個人理財中心5月11日（周一）恢復營業，僅餘西九龍站個人財理中心服務暫停，直至另行通知。

渣打：西九外其他分行全數投入服務

【更新時間： 4月29日】

渣打香港宣布，7間因應早前疫情而暫停服務的分行將於5月4日（星期一）起恢復營業，即除西九龍站快捷理財中心外，渣打分行將全面投入服務。

大新5月4日起調整全線分行服務時間

【更新時間： 4月29日】

大新所有分行的營業時間，由5月4日起調整為：星期一至五營業時間為上午10時至下午4時；星期六則為上午10時至下午1時。

招商永隆7分行5月5日起重開

【更新時間：4月29日】

永隆北角、炮台山、西灣河、紅磡分行、上水分行、屯門分行及沙田廣場分行將於5月5日起恢復營業。所有營業分行的服務時間將調整至：周一至周五上午10時至下午4時，周六上午9時至下午1時。

西區分行、高鐵香港站分行、太子分行、深水埗分行繼續暫停營業。

建行亞洲：2分行恢復營業

【更新時間：4月29日】

建行亞洲所有分行及小企業及個人信貸中心，將由5月4日起維持營業。並暫時調整營業時間，平日營業時間由上午9時至下午3時，周六則由上午9時至中午12時，直至另行通知。

富邦：4分行5月4日起重開

【更新時間：4月29日】

富邦香港上環、西環、觀塘及屯門分行將於5月4日恢復營業，所有分行營業時間將暫時調整為：周一至周五上午9時至下午3時；周六上午9時至中午12時半，直至另行通知。

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