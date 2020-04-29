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【銀行重開】一文看清銀行分行服務回復正常　渣打：西九外全線分行重投服務

金融經濟 21:40 2020/04/29

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香港新冠肺炎疫情稍降溫，多日維持新增個案於個位數，雖然港府未撤限聚令，商戶漸回復正常運作，早前多家銀行暫停分行營業，滙豐 （00005） 、工銀亞洲陸續宣布，多個暫停營業的網點將會重開。

渣打：西九外其他分行全數投入服務

【更新時間： 4月29日】

渣打香港宣佈，7間因應早前疫情而暫停服務的分行將於5月4日（星期一）起恢復營業，即除西九龍站快捷理財中心外，渣打分行將全面投入服務。

滙豐：再多6個服務網點將恢復營業

【更新時間： 4月29日】

滙豐公布，5月4日（星期一）會重開多6個服務網點，包括會展廣埸卓越理財中心、上環分行及卓越理財中心、惠安苑分行、油麻地卓越理財中心、海趣坊分行、沙田分行。

【更新時間：4月24日】

發鈔行滙豐公布，27日重開的5個服務網點包括：交易廣場分行及卓越理財中心、圓方卓越理財中心、九龍灣分行及卓越理財中心、大埔翠屏花園分行、上水分行。

滙豐表示，旗下部分服務網點繼續暫停服務，直至另行通知。其他網點的營業時間，服務維持不變。

大新5月4日起調整全線分行服務時間

【更新時間： 4月29日】

大新所有分行的營業時間，由5月4日起調整為：星期一至五營業時間為上午10時至下午4時；星期六則為上午10時至下午1時。

招商永隆7分行5月5日起重開

【更新時間：4月29日】

永隆北角、炮台山、西灣河、紅磡分行、上水分行、屯門分行及沙田廣場分行將於5月5日起恢復營業。所有營業分行的服務時間將調整至：周一至周五上午10時至下午4時，周六上午9時至下午1時。

西區分行、高鐵香港站分行、太子分行、深水埗分行繼續暫停營業。

工銀亞洲：7分行下周恢復營業

【更新時間：4月29日】

5月4日起，工銀亞洲堅道、電氣道、美孚、愛民、翠林、屯門、大興分行將會重開。而灣仔分行、炮台山分行、鰂魚涌分行、何文田分行、木廠街分行、黃大仙分行、德福分行、葵芳分行、大圍分行、太和分行早前已恢復營業。

工銀亞洲尚有9間分行或個人理財中心服務維持暫停，直至另行通知。

建行亞洲：2分行恢復營業

【更新時間：4月29日】

建行亞洲所有分行及小企業及個人信貸中心，將由5月4日起維持營業。並暫時調整營業時間，平日營業時間由上午9時至下午3時，周六則由上午9時至中午12時，直至另行通知。

富邦：4分行5月4日起重開

【更新時間：4月29日】

富邦香港上環、西環、觀塘及屯門分行將於5月4日恢復營業，所有分行營業時間將暫時調整為：周一至周五上午9時至下午3時；周六上午9時至中午12時半，直至另行通知。

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