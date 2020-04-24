▲ 【疫情索償中國】或要靠「私了」 國際索償難度高

美國、英國、澳洲、印度等國的政府和民間要求，中國為新冠肺炎疫情大流行負上責任，掀起「索償潮」。不過，美國有國際法專家認為，入稟國際法庭要求中國賠償有難度、未必成功，最有效方法是各國「私下解決」。例如接國際法建立制裁機制，逼使北京賠償。

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20多名美國眾議員早前聯署，致函國務卿蓬佩奧和司法部長巴爾，呼籲兩人在國際法庭向中國提告，要求中國為疫情負責任。他們在信中提到，中方故意向自己國民和全球發布虛假訊息，違反2005年通過的《國際衛生條例》。

面對愈來愈多索賠和問責的聲音，中國外交部發言人耿爽周一（20日）反問，從H1N1流感到愛滋病到全球金融危機，都沒有國家要求美國賠償。的確，要求某國家為疫情負責及賠償，在國際社會十分罕見，而且沒有成功先例。

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美國海軍戰爭學院國際法教授克拉斯卡（James Kraska）接受《美國之音》訪問時表示，要向中國問責並非因病毒在中國爆發，而是因為中國政府在疫情早爆發早期違反《國際衛生條例》，沒有履行相關的法律義務。

《國際衛生條例（2005）》規定，成員國在處理健康問題時，尤其是高度傳染性疾病，監測及共享所有信息。值得一提的是，條例在2003年沙士爆發後修訂，因國際社會認為，中方當時隱瞞疫情，導致病毒蔓延至 28個國家，死了近千人。中國是締約國之一，同意保持透明、向世衛提供所有訊息。

克拉斯卡強調，問責對象是中國共產黨，並非中國人民。

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英國智庫Henry Jackson Society月初建議，各國政府通過國際法院、聯合國常設仲裁法庭、香港法院、爭端解決機制以及在世界貿易組織等渠道向中國索償。

惟克拉斯卡指出，即使將中國告上國際法庭，中國亦可以不應訴；若將中國告上聯合國常設仲裁法庭，中國也可能像對待南中國海爭議案的裁決一樣，無視國際法庭判決。他認為，最有效的問責方法是各國根據《國家責任法》第49條 ，與中國「私了」，例如實施反制措施，中止對中國的義務，逼使北京賠償。

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