  • 20°C
香港時間 : 2020424日 (五) 12:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫情索償中國】或要靠「私了」 國際索償難度高

環球政治 12:31 2020/04/24

分享：

【疫情索償中國】或要靠「私了」 國際索償難度高

美國、英國、澳洲、印度等國的政府和民間要求，中國為新冠肺炎疫情大流行負上責任，掀起「索償潮」。不過，美國有國際法專家認為，入稟國際法庭要求中國賠償有難度、未必成功，最有效方法是各國「私下解決」。例如接國際法建立制裁機制，逼使北京賠償。

美國眾議員向華索償近22萬億 要求中國7月底找數

中國歐洲好友意大利擬索償8400億 料逾50萬人支持

20多名美國眾議員早前聯署，致函國務卿蓬佩奧和司法部長巴爾，呼籲兩人在國際法庭向中國提告，要求中國為疫情負責任。他們在信中提到，中方故意向自己國民和全球發布虛假訊息，違反2005年通過的《國際衛生條例》。

面對愈來愈多索賠和問責的聲音，中國外交部發言人耿爽周一（20日）反問，從H1N1流感到愛滋病到全球金融危機，都沒有國家要求美國賠償。的確，要求某國家為疫情負責及賠償，在國際社會十分罕見，而且沒有成功先例。

【美國疫情】特朗普轉口風 擬延社交距離至初夏

【美國疫情】特朗普：日光能殺新冠病毒 衛生官愕然

美國海軍戰爭學院國際法教授克拉斯卡（James Kraska）接受《美國之音》訪問時表示，要向中國問責並非因病毒在中國爆發，而是因為中國政府在疫情早爆發早期違反《國際衛生條例》，沒有履行相關的法律義務。

《國際衛生條例（2005）》規定，成員國在處理健康問題時，尤其是高度傳染性疾病，監測及共享所有信息。值得一提的是，條例在2003年沙士爆發後修訂，因國際社會認為，中方當時隱瞞疫情，導致病毒蔓延至 28個國家，死了近千人。中國是締約國之一，同意保持透明、向世衛提供所有訊息。

克拉斯卡強調，問責對象是中國共產黨，並非中國人民。

【疫情焦點】全球確診破267萬宗 紐約州13.9%民眾料感染病毒

【日本疫情】超市減人流 東京民眾三天買一次餸

英國智庫Henry Jackson Society月初建議，各國政府通過國際法院、聯合國常設仲裁法庭、香港法院、爭端解決機制以及在世界貿易組織等渠道向中國索償。

惟克拉斯卡指出，即使將中國告上國際法庭，中國亦可以不應訴；若將中國告上聯合國常設仲裁法庭，中國也可能像對待南中國海爭議案的裁決一樣，無視國際法庭判決。他認為，最有效的問責方法是各國根據《國家責任法》第49條 ，與中國「私了」，例如實施反制措施，中止對中國的義務，逼使北京賠償。

【新冠肺炎】聯合國7項人權措施 一文看清各國表現

【紐約疫情】科莫：紐約州或有270萬人檢測呈陽性

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【美國疫情】疫情令窮人無水飲 飲品商欠交水費竟無事
今日
【美國疫情】疫情令窮人無水飲 飲品商欠交水費竟無事
美國眾議員向華索償近22萬億 要求中國7月底找數
今日
美國眾議員向華索償近22萬億 要求中國7月底找數
【美國疫情】特朗普轉口風 擬延社交距離至初夏
今日
【美國疫情】特朗普轉口風 擬延社交距離至初夏
【美國疫情】特朗普：日光能殺新冠病毒 衛生官愕然
今日
【美國疫情】特朗普：日光能殺新冠病毒 衛生官愕然
美眾議院已夠票通過4840億美元抗疫紓困議案
今日
美眾議院已夠票通過4840億美元抗疫紓困議案
疫情 外交 中國外交部 中國共產黨 澳洲 印度 英國 美國 中國 聯合國

下一篇文章

【美國疫情】疫情令窮人無水飲 飲品商欠交水費竟無事
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月24日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月24日 時間12:00）
日媒：金正恩於北韓元山別墅避疫 保鏢疑染新冠肺炎
日媒：金正恩於北韓元山別墅避疫 保鏢疑染新冠肺炎
【美國疫情】紐約90%使用呼吸機病人死亡 在劫難逃
【美國疫情】紐約90%使用呼吸機病人死亡 在劫難逃
【金正恩兒子】神秘長子 是否北韓領袖指定繼承人？
【金正恩兒子】神秘長子 是否北韓領袖指定繼承人？
中國歐洲好友意大利擬索償8400億 料逾50萬人支持
中國歐洲好友意大利擬索償8400億 料逾50萬人支持
【美國疫情分佈圖】死亡逼5萬 特朗普擬夏季前不解封
【美國疫情分佈圖】死亡逼5萬 特朗普擬夏季前不解封