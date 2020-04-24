【盈喜盈警】九倉置業發盈警午後跌4%　料上半年由盈轉虧

▲ 九置預告上半年轉虧，料主要受帳面重估虧損影響。

九倉置業 （01997） 發盈警，料半年盈轉虧。九倉置業公布，截至6月30日止6個月可能錄得虧損，相對2019年同期則錄得股東應佔集團盈利69.89億元。九倉置業半日跌2.6%，中午收報29.7元，成交4992萬。

九倉置業午後跌幅擴大至4%，低見29.25元。

九倉置業表示，半年轉虧主要因為極端市況不利於集團的投資物業和酒店，並可能導致集團的投資物業和酒店錄得未變現重估虧損。

九倉置業又表示，盡管帳面可能轉虧，集團整體財政、業務及營運狀況維持穩健。

海港企業料錄得未變現重估虧損

另外，九倉旗下的海港企業 （00051） 亦發盈警，公司料今年上半年可能錄得虧損，2019年同期則錄得盈利2.68億元。虧損主要因為極端市況不利於集團的酒店和投資物業，並導致集團的酒店和投資物業錄得未變現重估虧損。

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責任編輯︰梁浩碩