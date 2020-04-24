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羅兵咸永道︰內銀不良貸款率升幅有限 料首季撥備不及國外

金融經濟 12:12 2020/04/24

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羅兵咸永道認為，LPR的走勢會隨外圍下跌，令息差進一步收窄。

會計師行羅兵咸永道發表2019年中國銀行業回顧與展望。羅兵咸永道中國內地金融業合伙人楊尚圓表示，預計新冠肺炎疫情下，銀行的增值業務，如信用卡業務等會有壓力，而其他業務預計仍會有所增長；市場流動性充裕亦有利於降低資金成本。

她又認為，內銀的不良貸款會有所上升，但情況未必嚴重。香港金融業合伙人譚文傑亦表示，疫情在不同地區影響亦各異。雖然美國的銀行於首季度大幅增加撥備，但預計內銀未必會如此。

內地推動以LPR（貸款市場報價利率）作為貨款利率基準。羅兵咸永道中國內地金融業合伙人黃偉認為，全球各國為了應對疫情而推行寬鬆的貨幣政策，預計LPR的走勢也會隨之持續下跌，令息差進一步收窄。他建議銀行做好資金管理，提升產品分層定價機制， 增大科技轉型，以扺銷息差收窄的影響。

銀行息差表現分化

回顧2019年，楊尚圓指出各類銀行資產貸款收益率普遍上升，拉動生息資產收益率按年趨升，但銀行之間存款爭奪激烈，導致存款息率也有所上升。

大型商業銀行的負債來源以存款為主，佔比達83%，整體負債成本上升較快，令淨息差收窄。而股份制銀行及城農商行的存款佔負債比約60至70%，其餘為同業負債或債券，因市場流動性充裕，付息率反而有所下跌，淨息差反而有所上升。

羅兵咸永道研究了37家在內地及香港上市的銀行，總計相當於截至去年底止中國商業銀行資產規模的71.4%。楊尚圓表示，大型銀行（四大內銀、交行、郵儲）於2019年的淨利潤增長保持平穩，增長大多在5%水平；股份制商業銀行的增速加快；城農商行的表現則因應地區而出現了較大差異。

相關文章︰【內銀業績】信行首季淨利潤升9%　不良貸款率升至1.8%

【內銀放水】中小內銀撥備覆蓋率下調20個百分點

 

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記者︰侯景成

中小內銀股 國有內銀股 中國 LPR 疫情 羅兵咸永道

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