【防疫抗疫基金】零售業資助計劃收9.3萬申請　美容院、按摩院及派對房間5月初可申請

▲ 第二輪防疫抗疫基金下的美容院、按摩院及派對房間資助計劃，最快5月初接受申請。

政府在第一輪防疫抗疫基金推出「零售業資助計劃」，申請於本月中截止，港府最新公布，零售業資助計劃收到9.3萬份申請，較最初估計的7萬申請為多，本月9日起已陸續派發資助。港府在第二輪防疫抗疫基金資助因限聚令停業的美容院、按摩院及派對房間，港府稱，最快5月上旬接受申請，大致會沿用零售業資助計劃的安排。

港府指，零售業資助計劃至今已批出逾15億元資助予合資格的零售商戶。以9.3萬份申請、每份申請資助8萬元，資助計劃涉資達74.4億元。

港府續指，美容院、按摩院及派對房間資助計劃同樣主要透過網上系統接收申請及進行審批工作，每間合資格美容院或按摩院處所會按其營運規模獲發放一次過分層階的資助（分別為3萬元、6萬元及10萬元），而每間合資格派對房間則獲發放一次過4萬元的資助，預期可惠及約8,400間美容院及按摩院和約500間派對房間。

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編輯︰麥德銘