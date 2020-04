【美國疫情】窮人無水飲 飲品商欠交水費竟然無事

▲ 疫情重災區底特律有不少基層無力繳交水費而遭斷水,但百事及可口可樂等飲品商連續數月欠交水費仍可長開水龍頭。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻,大量企業停工停產,失業人數大增。疫情重災區底特律有不少基層無力繳交水費而遭斷水,被逼購買瓶裝水。但有報道指,可口可樂及百事等企業也使用自來水來灌裝入瓶,連續數月欠交水費仍可長開水龍頭。有人批評政府優待企業,逼基層購買瓶裝水。

底特律(Detroit)為美國密歇根州最大城市,該市已有超過8,000宗確診病例,累計近800人死亡。該市有大量基層無力負擔水費,政府規定如居民或企業逾期交費60日,仍未繳交最低150美元的水費,就會遭斷水。

但疫情下民眾要經常洗手和清潔家居,平時也要飲水或煮食,只能購買瓶裝水使用。加上疫情下民眾瘋狂囤積包括瓶裝水等日用品。自疫情爆發後,美國今年3月的瓶裝水銷量較去年同期大增57%。

美國的瓶裝水水源主要來自市政府的自來水源,即與民眾家居的自來水為相同水源。《衛報》指,可口可樂(Coca-Cola)與百事(Pepsi)同樣在底特律設廠房,主要處理自來水及裝瓶。有報告指出,企業購買自來水的成本極低,裝瓶後再出售的價格竟高133倍,反映企業的利潤豐厚。

但美國《消費者報告》(Consumer Reports)發現,企業賺大錢下連續數月無交水費,逾期水費甚至高達數萬美元,但政府卻從未斷水。

當地非牟利組織Hydrate Detroit的首席協調員Beulah Walker指出,政府的政策優待財政能力高的企業,卻要無力負擔水費的基層改爲購買更貴的瓶裝水,瓶裝水水源更與家中自來水相同。

他甚至批評:

底特律居民購買瓶裝水時等於要付2次錢。

(Detroit residents are paying twice when they buy bottled water.)

但底特律政府發言人指,由於過往繳費記錄顯示百事和可口可樂付款的能力很強,當局不會優先考慮中斷其供水。

