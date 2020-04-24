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嘉士伯推「玻璃瓶智能回收機」　可於手機App換取獎賞

商業 12:25 2020/04/24

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市民現可於指定的嘉士伯回收機回收任何牌子的啤酒玻璃瓶，並可於手機應用程式「Carbon Coins」換取獎賞或優惠券。(香港嘉士伯提供圖片)

近年，「環保」風氣盛行，亦是不少企業重視的社會責任之一。為了減少企業活動對地球產生的損耗，香港嘉士伯與Carbon Coin Company協作研發「智能回收機」，成為全港首個提供自動化系統回收玻璃瓶的啤酒商。

其「玻璃瓶智能回收機」將陸續在商場、住宅區和酒吧區面世，市民現可於指定的嘉士伯回收機回收任何牌子的啤酒玻璃瓶，並可於手機應用程式「Carbon Coins」換取獎賞或優惠券，如回收嘉士伯品牌的啤酒玻璃瓶，更可獲比其他品牌多100倍獎賞。現時，嘉士伯在３地方設置了「智能玻璃樽回收機」，包括中環蘭桂坊1號電梯大堂、上水新都廣場龍運街8號地下，以及上水廣場龍琛路39號地下。

嘉士伯啤酒廠香港及台灣董事總經理馮耀明補充，回收得來的玻璃瓶會交由香港政府指定玻璃回收商碧瑤廢物處理及回收有限公司運送到工廠壓碎，將廢玻璃容器轉化成可再用物料，例如建築物料。

香港嘉士伯與Carbon Coin Company協作研發「智能回收機」，將陸續在商場、住宅區和酒吧區面世。(香港嘉士伯提供圖片)

嘉士伯不斷進行「綠色」革新
 
事實上，為達至「綠色」概念，嘉士伯集團在產品甚至其包裝上不斷進行革新，除了去年發佈紙製啤酒瓶的研發進程外，品牌升級現有罐裝塑包裝膜成減塑包裝膜，減少制造時的碳排放達60%；使用受歐州Cradle-to-Cradle 認證的油墨制作樽身標籤，更容易被分解及回收；以及於歐州率先推行的創新「Snap-Pack」包裝，可減少高達70%膠使用量。

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責任編輯：蘇穎琪

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