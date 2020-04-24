【新股IPO】A股泰格醫藥申香港上市料集資78億元　業務似藥明康德

▲ A股泰格醫藥申香港上市料集資78億元，公司與香港上市的藥明康德同屬CRO行業。

生物科技新股康方生物 （09926） 今早強勢，醫療新股陸續有來。深圳A股上市的杭州泰格醫藥（深：300347）周四（23日）向聯交所提交申請，外電引述消息指，泰格醫藥集資額料達10億美元（約78億港元）。泰格醫藥從事生物製藥研發服務，與已在港上市的藥明康德 （02359） 同屬CRO（臨床合同研究機構）行業。

泰格醫藥在初步申請文件表示，以2019年收入及截至2019年底正在進行的臨床試驗數量計，公司是中國最大的臨床合同研究機構，以收入計也是全球臨床合同研究機構前十強。

泰格醫藥A股市值567億元人民幣，A、H股上市的藥明康德總市值折合1799億港元。

客戶分散 5大只佔兩成收入

泰格醫藥稱，去年在全球向逾1,898名客戶提供服務，包括全部前20大全球製藥公司及前10大中國製藥公司。公司首5大客戶，3家總部在中國，兩家在美國，過去3年佔公司收入17.7%至20.5%。

泰格醫藥去年收入28.03億元（人民幣，下同），按年增長22%，盈利就按年增49%至9.75億元人民幣，利潤率提升6.3百分點至34.8%。

今年首季，泰格醫藥初步業績顯示，季內盈利約2.3億至2.7億元，按年增58%至88%，主要受惠期內有1.2億至1.5億元非經常利潤。

泰格：新冠肺炎影響招募受試者

泰格醫藥指，新冠肺炎疫情提升大眾對疾病控制及醫療健康管理的意識，可能使醫療健康行業數字化加快，帶來額外商機。

營運層面，泰格醫藥指，公司重點業務所在的中國、美國和韓國，醫院及其他臨床試驗中心將大量醫療資源集中於救助感染新冠肺炎的患者，導致能用於臨床試驗及現場管理服務的醫療人員及設施資源減少，受試者招募工作帶來一定的挑戰。

泰格醫藥稱，新冠肺炎疫情並無導致大幅取消重大項目、重大客戶合同終止、收回客戶應收款項產生重大問題或與客戶產生嚴重糾紛，無對業務帶來重大影響。

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編輯：麥德銘