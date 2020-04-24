【王健林負翁】王健林負債4386億元　「消失」近百日　

▲ 中國前首富王健林陷財務危機，「消失」了近百日。

中國前首富王健林跌落「神壇」，曾豪言「掙1個億只是小目標」，如今被諷萬達「連1億都拿不出來」。AMC院綫因付不起租金被傳破產，令這位昔日首富被聚焦，關於王健林已「消失」了近百日，債務缺口高達4000億元人民幣（約4386億港元）的報道在內地甚囂塵上。

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有媒體報道指，王健林公開露面是1月13日萬達年會，且罕有地沒有公開演講內容。此後，他再沒有公開現身，至今已「消失」了近百日。

除早前報道指AMC院綫或破產外，萬達近日公布旗下4家上市公司之一萬達電影（滬：002739）2019年業績。去年虧損約47億元（人民幣，下同），營收按年減少5.23%至154億元，淨利潤按年減少逾3.2倍。

另外，今年第一季度業績預計虧損5.5至6.5億元，去年同期盈利4億元。且有媒體指萬達電影啟動人員優化，預計裁員2至3成，但萬達方面表示，不了解這個情況，沒有聽說過。

港股萬達系之一 萬達酒店發展

萬達酒店發展 （00169） 為萬達系上市公司之一，於2013年收購恒力商業地產而來，當時股價最高達2.6港元，但近年不斷探低，至今累積跌逾8成。2019年萬達酒店發展淨虧損1.5億港元。

萬達酒店發展現跌3.7%，報0.26港元，現總市值為12.2億港元。

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責任編輯：陳華