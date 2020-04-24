【防疫抗疫基金】零售資助共批出15億　美容院、按摩院及派對房間資助5月上旬申請

▲ 「零售業資助計劃」已批出逾15億元資助予合資格的零售商戶，「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」則於5月上旬接受申請。（資料圖片）

新冠肺炎衝擊全港各行各業，港府先後推出兩輪「防疫抗疫基金」，冀支援企業。政府發言人今日 表示，「零售業資助計劃」至今已批出逾15億元資助予合資格的零售商戶，涉及超過19 000宗申請，而第二輪基金下的「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」預期5月上旬開始接受申請。

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「零售業資助計劃」在3個星期的申請期內收到約93 000份申請，而獲批的申請商戶已於4月9日起陸續收到資助。

「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」大致會沿用「零售業資助計劃」的安排。該計畫的受惠對象是根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）發出的指示，即受「停業令」影響的美容院、按摩院及派對房間。

在「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」下，每間合資格美容院或按摩院處所會按其營運規模獲發放一筆過的資助（分別為3萬元、6萬元及10萬元），而每間合資格派對房間則獲發放一次過5萬元的資助，預期可惠及約8 400間美容院及按摩院和約500間派對房間。計劃預期5月上旬開始接受申請。

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責任編輯：葉泳珊

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