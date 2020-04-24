【港股分析】大媽復出掃Hermes、LV 　三隻女人股低吸是時候？

內地奢侈品市場近期傳出回暖消息，先是內地Hermes廣州店重開，首日生意額達2000萬元人民幣，另一名牌LVMH過去3周內地銷售上升50%。反映內地大媽的消費力出現回流跡象。加上五一黃金周假期即將開始，內地零售市道復甦值得憧憬。三隻以女性為對象的零售股這時可留意。

意大利奢侈品牌普拉達(01913)借Hermes內地暢銷消息，近日成功谷底反彈。該股雖剛宣布撤回派息，但相信股價已反映。只要內地奢侈品市場保持回暖，料續有利普拉達反彈。

另一女性零售品牌歐舒丹(00973)在內地，亞洲和歐洲多國都開設門店。疫情波及歐洲雖對其有一定影響，但花旗指出，歐舒丹的化妝品業務模式比其他零售商更為穩健，相信待銷售復甦時，受益會更明顯。該行又提到歐舒丹的資產負債狀況穩健，淨槓桿率為40%，使其有力渡過零售低潮。

最後一隻是同於中港經營珠寶品牌的周大福(01929)。雖然內地同店銷售上季下跌一半，但野村等大行仍然滿意。加上近期金價上揚，將推動消費者對金器的保值需求，周大福本季中港銷售都有反彈可能，吸引資金炒復甦。

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