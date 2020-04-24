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飛起Intel？蘋果明年Mac機改用自家晶片

科技 11:24 2020/04/24

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彭博社消息指，蘋果計劃明年發布首款搭載自家晶片的Mac機。

蘋果想擺脫對Intel的依賴早非新鮮事，上周新出的第二代iPhone SE便採用自家研發的A13 Bionic晶片，據彭博社消息指，蘋果亦計劃明年發布首款搭載自家晶片的Mac機。

全球電腦出貨量跌幅4年新高　蘋果打擊最大

蘋果擬明年推出平價MacBook　改用ARM處理器節省成本

消息人士表示，蘋果正啟動名為「Kalamata」的項目，開發3款基於ARM架構的Mac晶片，由於款式不止一種，相信蘋果將有不同Mac機棄用Intel晶片。此外，新Mac晶片將由負責代工蘋果iPhone和iPad晶片的台灣積體電路（台積電）負責製造，採用5納米製程，配備12核心設計；8顆核心為高性能核心，4顆核心為高效能核心。

蘋果自研的MAC新晶片性能推斷比Intel高，同時功耗更低，報道形容性能將「大幅領先」A13 Bionic晶片。目前蘋果入門級MacBook Air只有兩個核心，中階配13吋MacBook Pro則為4核心設計，雖然核心數量並非直接影響整體性能，但也是性能強大的其中一個標準。

責任編輯：姚慧儀

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