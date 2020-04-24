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【美國疫情】特朗普：日光能殺新冠病毒 衛生官愕然

環球社會熱點 10:36 2020/04/24

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，確診人數增至近87萬，死亡人數逼近5萬。美國總統特朗普考慮，延長社交隔離防疫指引有效期至夏季。特朗普又宣揚美國國土安全部研究，聲稱太陽光、熱力、潮濕能夠有效殺死新型冠狀病毒，建議提加室內環境溫度和濕度。然而，華府衛生系統專家也感到愕然，未有支持特朗普理論。

【新冠肺炎美國疫情】特朗普：日光能殺新冠病毒 白宮衛生專家Deborah Birx愕然

美國疫情比想像更差 原來2月已社區爆發

美國國土安全部副部長布賴恩（Bill Bryan），周四（23日）在白宮記者會上表示，國土安全部研究顯示，新型冠狀病毒在高熱、潮濕環境下「會死得快得多」；病毒在曝露於日光下的門柄不能長期存活。

特朗普過去曾宣揚類似理論，稱新型冠狀病毒到4月天氣暖和時就會「奇蹟般消失」。特朗普在周四記者會上，亦對國土安全部所講十分熱衷，並暗示強光可以治療新冠肺炎。

佐治亞州復工如賭命 被批「變死亡之城」

特朗普轉軚反對 嫌佐治亞州過早復工

特朗普聲言，強光只要1分鐘就能殺死新冠病毒：

「光線1分鐘就可殺死病毒，這概念非常強大。試想我們用光打在你身上，無論是紫外光或純粹是強光。我更提出將光線以透過皮膚或其他方式帶入體內。」

（The whole concept of the light, the way it kills it in one minute, that's pretty powerful. Supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light ... and then I said supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way.）

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不過，特朗普宣揚的光線防疫和治療理論看來未經證實。國土安全部並非衛生部門，而華府衛生系統專家也未支持特朗普和國土安全部所講。

白宮新冠肺炎疫情專責組顧問伯克斯（Deborah Birx）表明，她並沒有看到有研究支持這理論。

伯克斯解釋，當細菌或病毒入侵身體時，發燒是件好事，因為體溫上升有助身體作出反應，但自己並沒有看過熱力能用來治療新冠肺炎的依據。

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