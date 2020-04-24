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【北韓政局】指金正恩病危報道不實　特朗普：是CNN的假新聞！

環球政經 10:50 2020/04/24

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美國有線電視新聞網（CNN ）早前報導，根據美國情報消息指出 ，北韓領導人金正恩在接受心血管手術後命危，現在正在搶救中。特朗普23日在白宮召開記者會時，被問到金正恩的情況，他回應指有關金正恩病危的報道不正確，但他拒絕透露，是否有接觸過北韓官員並得知金正恩情況良好。

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特朗普祝願金正恩安好，又稱他與和金正恩有良好的關係，他又批評作出報道的美國有線新聞網（CNN），認為有關傳聞是「CNN製作的假新聞（I think it was a fake report done by CNN)」，CNN記者欲再追問，但遭特朗普拒絕並再稱：「CNN就是假新聞（CNN is fake news）」。

金正恩上次在公開場合現身，已是本月11日主持勞動黨會議，但他缺席了15日的祖父金日成誕辰，是金正恩自2012年就任至今首度缺席，引發外界猜測其健康狀況。

 

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撰文 : 黎以芳

手術 特朗普 金正恩 記者 北韓 美國 有線電視 白宮 電視

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