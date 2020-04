【北韓政局】指金正恩病危報道不實 特朗普：是CNN的假新聞！

美國有線電視新聞網(CNN )早前報導,根據美國情報消息指出 ,北韓領導人金正恩在接受心血管手術後命危,現在正在搶救中。特朗普23日在白宮召開記者會時,被問到金正恩的情況,他回應指有關金正恩病危的報道不正確,但他拒絕透露,是否有接觸過北韓官員並得知金正恩情況良好。

相關文章:【北韓政局】金正恩傳手術後命危 如不幸離世 誰會繼任?

相關文章:【北韓政局】傳金正恩病危 南韓圜大瀉

特朗普祝願金正恩安好,又稱他與和金正恩有良好的關係,他又批評作出報道的美國有線新聞網(CNN),認為有關傳聞是「CNN製作的假新聞(I think it was a fake report done by CNN)」,CNN記者欲再追問,但遭特朗普拒絕並再稱:「CNN就是假新聞(CNN is fake news)」。

金正恩上次在公開場合現身,已是本月11日主持勞動黨會議,但他缺席了15日的祖父金日成誕辰,是金正恩自2012年就任至今首度缺席,引發外界猜測其健康狀況。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!