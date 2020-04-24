【最賺錢新股IPO】康方生物首掛升五成　1手勁賺8120元

▲ 康方生物承接暗盤升勢高開。

新股康方生物 （09926） 為今年第二隻上市的生物科技股，康方生物承接昨日暗盤升勢，股價逆市造好，逆市升五成，不計手續費，康方生物1手（1,000股）賺8120元。

康方生物開報23.5元，升45%，午後曾高見25.5元，較招股價高57.6%，收報24.3元，升8.12元或50.2%%，成交24.4億元。

綜合昨日各暗盤交易場，康方生物於輝立暗盤升幅最好，較招股價16.18元升約47%，收報23.8元，不計手續費，一手賺7620元。

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券商預計，康方生物首日升幅介乎2至4成，又建議沒貨的投資者，股價低於20元以下考慮入市。

康方生物每股上限定價16.18元，香港公開發售部分超額認購638.2倍，1手中籤率12%，抽100手（100,000股）始穩獲1手。

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【新股IPO】康方生物超額認購638.2倍 16.18上限定價1手中籤率12%（附分配結果）

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責任編輯︰梁浩碩