▲ 道指期貨跌103點 恒指黑期跌約150點（不斷更新）

紐約期油急彈帶動美股高開，道指曾升逾400點，惟新冠肺炎藥物試驗療效未如理想，道指最終收升39點，報23515點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開116點，開報23861點。

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【08：48】原油價格於亞洲時段持續反彈勢頭。紐約期油升4.7%，報17.27美元；布蘭特期油升3.7%，報22.11美元。

【08：46】滙豐 （00005） ADR折合報38.77元，升0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報406.62元，跌1.2%。

【08：45】日經225指數跌136點或0.7%，報19293點；南韓KOSPI跌0.5%，報1904點。

【08：40】恒指黑期跌約150點，報23748點；道指期貨跌103點，報23234點。

【08：30】報導指，吉利德生產的試驗性藥物瑞德西韋（remdesivir），在臨床試驗結果未如理想。吉利德股價跌4.3%，報77.82美元。

【新冠肺炎】報道指瑞德西韋臨床中國試驗結果未如理想 吉利德股價跌逾4%

【07：40】IMAX China （01970） 發盈警，預期首季由盈轉虧。IMAX China公布，預期截至3月底止首季度將錄得公司擁有人應佔淨虧損約2600萬美元至2800萬美元，相對2019年同期為擁有人應佔淨利潤約1100萬美元。

【盈喜盈警】IMAX China發盈警 首季料盈轉虧2600萬至2800萬美元

【07：00】道指早段曾升409點，其後升幅收窄，收升39點，報23515點，標指跌1點，報2797點；納指跌不足1點，報8494點。

港股ADR收報23861點，跌116點或0.5%。恒指夜期升47點，收報24038點，高水61點，成交23,699張。

道指微升39點港股ADR跌116點 紐約期油續反彈近兩成

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