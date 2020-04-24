美股道指倒跌　恒指夜期升幅收窄續受制24000點關（不斷更新）

▲ 道指期貨跌103點 恒指黑期跌約150點（不斷更新）

「五窮月」來臨前夕，資金流走、港股悶跌，恒生指數繼續受制24000點關之餘，主板成交額亦只得828億元。不過，紐約期油繼續從低位反彈，令美股早段報捷之餘，連帶恒生指數夜期亦見反彈，且看外圍股市造好下，港股下周能否重拾動力，並再度企穩24000點大關。

【22：10】美股道指倒跌，恒指夜期升幅收窄，報23921點，升87點，高水90點。

【21：30】美股道指開市升逾170點，連帶恒指夜期亦上升，報23999點，升165點，高水168點。

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【黃金價格】金價重上1750美元 美銀料年半內見3000

【20：16】油價升3.6%，報17.1美元。道指期貨升146點，夜期升131點。

【18：47】油價在最多跌5%水平反彈，一度倒升0.5%，最新報16.51美元，升0.01美元。道指期貨升119點，金價升13美元。恒指夜期曾上24002關，升168點。

【16：43】紐約期油轉跌3.5%，報15.92美元，布蘭特期油跌1.8%，報20.95美元。

紐約期油急彈帶動美股高開，道指曾升逾400點，惟新冠肺炎藥物試驗療效未如理想，道指最終收升39點，報23515點。恒生指數今早低開132點，開報23844點，早段跌逾200點後跌幅收窄，尾市跌幅再擴，恒指最終跌145點，成交縮至828億元。

【16：30】即月期指收報23834點，跌157點或0.7%，高水3點。

【16：24】瑞聲 （02018） 逆市升2.9%，為升幅最大藍籌；九倉置業 （01997） 盈警午後跌3.4%，藍籌中表現最差。

【16：10】騰訊 （00700） U盤跌1.3%，收報406.4。

【16：09】恒生指數收報23831點，跌145點，國指收報9656點，跌47點，主板成交縮至828億元，續不足1000億。

【16：00】恒生指數U盤前報23886點，跌91點。

【15：32】濠賭股尾市跌幅擴大，其中藍籌銀娛 （00027） 跌2.7%；金沙 （01928） 跌1.8%。

【15：31】港股尾市跌約百點，最新報23875點，跌102點。

【15：08】滙豐 （00005） 今早曾升1%高見39.15元，其後回軟，最新報38.7元，無升跌。

【15：00】內地股市午後跌幅擴大，上證跌1.1%，深證、創業板指跌1.3%。

【14：56】大市跌幅收窄至約90點，報23888點。

【14：50】阿里健康 （00241） 見回吐，股價跌近6%，低見18.42元。至於平安好醫生 （01833） 跌近0.1%。

【14：44】中國燃氣 （00384） 愈升愈有，股價午後升一成，高見26.35元。

【14：30】港鐵 （00066） 股價跌1.3%。港鐵商務總監楊美珍在立法會交通事務委員會上表示，今年首3個月載客量按年跌四成，經營情況艱難，已盡力推出優惠。

港鐵：今年經營艱難 首季載客量跌四成

【14：28】新股康方生物 （09926） 午後升幅擴大，高見25.5元，較招股價高57.6%。

【13：30】九倉置業 （01997） 發盈警，料半年盈轉虧。九倉置業公布，截至6月30日止6個月可能錄得虧損，相對2019年同期則錄得股東應佔集團盈利69.89億元。九倉置業午後跌幅擴大至4%，低見29.25元。

【盈喜盈警】九倉置業發盈警午後跌4% 料上半年由盈轉虧

【13：27】滙豐 （00005） 升幅縮至0.5%，回落至39元以下水平。

【13：04】港股午後初段跌幅擴大至120點。

【12：08】原油價格持續反彈，中海油 （00883） 逆市升1.7%，為表現最佳藍籌；石藥 （01093） 挫4.3%，藍籌中表現最差。

【12：00】恒生指數中午收報23911點，跌65點。國指中午收報9686點，跌17點。主板成交438億元。

滙豐 （00005） 逆市升0.8%，報39元；友邦 （01299） 升0.6%，報70.05元。至於騰訊 （00700） 跌0.6%，報409元。

【11：40】恒生指數中午收市前跌約70點，於23900點水平上落。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.6%，深證、創業板指跌0.7%。

【11：20】網上醫療股個別發展，阿里健康 （00241） 跌1%；平安好醫生 （01833） 升2%，高見115.3元。

平保首季少賺逾4成股價跌逾1% 平安好醫生續破頂

【11：11】新股新威工程 （08616） 上市翌日再升31.4%，破頂高見0.68元。新威工程昨收報0.51元，高招股價逾1.1倍。

【10：57】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至2.2%，重上200元水平。騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 跌0.1%。

【10：42】滙豐 （00005） 升幅擴大至1%，重上39元水平，高見39.1元；友邦 （01299） 股價轉升0.1%，報69.75元，早段一度低見69元。

【10：40】大市跌幅收窄至約60點，重上23900點水平。

【10：25】港股跌幅一度收窄至不足100點，最新跌約110點，報23866點。

【10：04】波司登 （03998） 逆市升13.2%，高見2.2元。

波司登飆升逾13% 昨公布股份獎勵計劃

【09：55】本港地產股向下，恒地 （00012） 跌1.6%；新地 （00016） 跌2.1%；新世界 （00017） 跌0.8%；長實 （01113） 跌近1%。

【09：51】金山軟件 （03888） 挫半成。金山軟件公布，將發行的本金總額31億元2015年到期的0.625厘債券。

【09：48】人行開展1年期TMLF操作561億元，操作利率2.95%。

【09：45】滙豐 （00005） 股價升0.4%，高見38.9元，帶動大市跌勢回順，恒指跌約125點。

【09：43】京信通信 （02342） 股價跌逾7%，一度低見3.05元。京信通信今早公布以先舊後方式配售2.3億股，每股作價3.05元。

京信通信先舊後新配股集資6.8億元 現挫逾8%

【09：36】ATM 3股隨市向下，阿里巴巴 （09988） 跌3%，低見197.3元，跌穿200元水平；騰訊 （00700） 跌1%；美團 （03690） 高開報101元後倒跌近0.1%，於100元水平爭持。

【09：35】港股早段跌幅擴大至逾200點，至23750點水平。

【09：33】平保 （02318） 股價績後跌1.8%。平保昨公布首季業績，純利為260.6億元人民幣，按年倒退42.7%，而更反映核心經營能力的營運溢利則為359.1億元人民幣，升5.3%。

【內險業績】平保首季純利挫43% 新業務價值跌24%

【09：30】凌銳 （00784） 股價未止瀉，今早再挫13.6%。凌銳股價昨午後突急瀉逾7成，凌銳通告指，得悉股價及成交量波動，作出合理查詢後，並不知悉相關原因。

凌銳股價午後突插水7成 凌銳：未知悉原因

【09：26】紐約期油續彈近兩成，中石油 （00857） 升1.1%；中海油 （00883） 升0.5%；中石化 （00386） 跌1.6%。

另外，F三星原油期 （03175） 升2.1%；FGX原油 （03097） 升2.3%。

【09：26】內地3大股指個別發展，上證跌0.1%，深證升0.01%，創業板指升近0.2%。

【09：25】新股康方生物 （09926） 為今年第二隻上市的生物科技股，康方生物承接昨日暗盤升勢，股價今早逆市高開52.97%，開報24.75元。不計手續費，康方生物1手（1,000股）賺8570元。

【新股IPO】康方生物首掛高開近53% 1手勁賺8570元

【09：20】恒生指數低開132點，開報23844點。滙豐 （00005） 低開0.5%，開報38.5元；騰訊 （00700） 低開1.6%，開報405元。

【09：18】人民幣中間價報7.0803，上調84點子。

【09：15】即月期指開報23830點，跌161點或0.7%。

【08：48】原油價格於亞洲時段持續反彈勢頭。紐約期油升4.7%，報17.27美元；布蘭特期油升3.7%，報22.11美元。

【08：46】滙豐 （00005） ADR折合報38.77元，升0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報406.62元，跌1.2%。

【08：45】日經225指數跌136點或0.7%，報19293點；南韓KOSPI跌0.5%，報1904點。

【08：40】恒指黑期跌約150點，報23748點；道指期貨跌103點，報23234點。

【08：30】報導指，吉利德生產的試驗性藥物瑞德西韋（remdesivir），在臨床試驗結果未如理想。吉利德股價跌4.3%，報77.82美元。

【新冠肺炎】報道指瑞德西韋臨床中國試驗結果未如理想 吉利德股價跌逾4%

【07：40】IMAX China （01970） 發盈警，預期首季由盈轉虧。IMAX China公布，預期截至3月底止首季度將錄得公司擁有人應佔淨虧損約2600萬美元至2800萬美元，相對2019年同期為擁有人應佔淨利潤約1100萬美元。

【盈喜盈警】IMAX China發盈警 首季料盈轉虧2600萬至2800萬美元

【07：00】道指早段曾升409點，其後升幅收窄，收升39點，報23515點，標指跌1點，報2797點；納指跌不足1點，報8494點。

港股ADR收報23861點，跌116點或0.5%。恒指夜期升47點，收報24038點，高水61點，成交23,699張。

道指微升39點港股ADR跌116點 紐約期油續反彈近兩成

【疫情焦點】全球累計逾271萬確診 美國確診逾87萬