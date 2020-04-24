恒生指數低開132點　重磅藍籌騰訊跌1.6%（不斷更新）

▲ 道指期貨跌103點 恒指黑期跌約150點（不斷更新）

紐約期油急彈帶動美股高開，道指曾升逾400點，惟新冠肺炎藥物試驗療效未如理想，道指最終收升39點，報23515點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開116點，開報23861點。

習近平：推進5G、AI、物聯網等新型基建投資

【黃金價格】金價重上1750美元 美銀料年半內見3000

【09：36】ATM 3股隨市向下，阿里巴巴 （09988） 跌3%，低見197.3元，跌穿200元水平；騰訊 （00700） 跌1%；美團 （03690） 高開報101元後倒跌近0.1%，於100元水平爭持。

【09：35】港股早段跌幅擴大至逾200點，至23750點水平。

【09：33】平保 （02318） 股價績後跌1.8%。平保昨公布首季業績，純利為260.6億元人民幣，按年倒退42.7%，而更反映核心經營能力的營運溢利則為359.1億元人民幣，升5.3%。

【內險業績】平保首季純利挫43% 新業務價值跌24%

【09：30】凌銳 （00784） 股價未止瀉，今早再挫13.6%。凌銳股價昨午後突急瀉逾7成，凌銳通告指，得悉股價及成交量波動，作出合理查詢後，並不知悉相關原因。

凌銳股價午後突插水7成 凌銳：未知悉原因

【09：26】紐約期油續彈近兩成，中石油 （00857） 升1.1%；中海油 （00883） 升0.5%；中石化 （00386） 跌1.6%。

另外，F三星原油期 （03175） 升2.1%；FGX原油 （03097） 升2.3%。

【09：26】內地3大股指個別發展，上證跌0.1%，深證升0.01%，創業板指升近0.2%。

【09：25】新股康方生物 （09926） 為今年第二隻上市的生物科技股，康方生物承接昨日暗盤升勢，股價今早逆市高開52.97%，開報24.75元。不計手續費，康方生物1手（1,000股）賺8570元。

【新股IPO】康方生物首掛高開近53% 1手勁賺8570元

【09：20】恒生指數低開132點，開報23844點。滙豐 （00005） 低開0.5%，開報38.5元；騰訊 （00700） 低開1.6%，開報405元。

【09：18】人民幣中間價報7.0803，上調84點子。

【09：15】即月期指開報23830點，跌161點或0.7%。

【08：48】原油價格於亞洲時段持續反彈勢頭。紐約期油升4.7%，報17.27美元；布蘭特期油升3.7%，報22.11美元。

【08：46】滙豐 （00005） ADR折合報38.77元，升0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報406.62元，跌1.2%。

【08：45】日經225指數跌136點或0.7%，報19293點；南韓KOSPI跌0.5%，報1904點。

【08：40】恒指黑期跌約150點，報23748點；道指期貨跌103點，報23234點。

【08：30】報導指，吉利德生產的試驗性藥物瑞德西韋（remdesivir），在臨床試驗結果未如理想。吉利德股價跌4.3%，報77.82美元。

【新冠肺炎】報道指瑞德西韋臨床中國試驗結果未如理想 吉利德股價跌逾4%

【07：40】IMAX China （01970） 發盈警，預期首季由盈轉虧。IMAX China公布，預期截至3月底止首季度將錄得公司擁有人應佔淨虧損約2600萬美元至2800萬美元，相對2019年同期為擁有人應佔淨利潤約1100萬美元。

【盈喜盈警】IMAX China發盈警 首季料盈轉虧2600萬至2800萬美元

【07：00】道指早段曾升409點，其後升幅收窄，收升39點，報23515點，標指跌1點，報2797點；納指跌不足1點，報8494點。

港股ADR收報23861點，跌116點或0.5%。恒指夜期升47點，收報24038點，高水61點，成交23,699張。

道指微升39點港股ADR跌116點 紐約期油續反彈近兩成

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