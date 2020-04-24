▲ 外電報道指，瑞德西韋在中國新冠肺炎治療的臨床試驗結果未如理想。

吉利德（美︰GILD）研發的瑞德西韋（remdesivir）被視為潛在可治療新冠肺炎的重點新藥之一，但最新有報道指，瑞德西韋在中國進行的臨床試驗結果未如理想。吉利德反駁，有關的瑞德西韋試驗結果表述有誤，但公司周四股價仍因消息而跌4.3%，報77.82美元。

根據英國《金融時報》及Stat的報導，吉利德的瑞德西韋未能加速患者病情好轉或避免患者死亡。報導稱，世界衛生組織發布又隨即刪除試驗結果摘要。

Stat發布的摘要顯示，有237名新冠肺炎患者參與試驗，使用瑞德西韋與患者病情好轉或惡化沒有聯繫。有13.9%使用了瑞德西韋的患者死亡，12.8%接受標準治療的患者死亡。

吉利德在聲明中表示，這份摘要對研究結果表述有誤，該研究因參與患者數量不足而提前終止。參與率較低的研究得出的結果，更難給出定論。

吉利德在聲明中稱，數據趨勢表明瑞德西韋有可能起到幫助，特別是對患病早期接受治療的患者。公司表示，將提交完整數據以接受評審和發布。

美國初步試驗理想 惟數據不足

此前，有報道指，瑞德西韋在美國的臨床治療藥測試反應良好，幾乎全部患者能夠在一周出院。

【新冠肺炎剋星？】瑞德西韋臨床治療藥測試反應良好 患者一周出院

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責任編輯︰梁浩碩