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道指微升39點港股ADR跌116點　紐約期油續反彈近兩成

金融經濟 07:28 2020/04/24

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道指微升39點港股ADR跌116點　紐約期油續反彈近兩成

道指微升39點
紐約期油急彈帶動美股高開，道指早段曾升409點，惟新冠肺炎藥物試驗療效未如理想，道指升幅收窄，收升39點，報23515點，標指跌1點，報2797點；納指跌不足1點，報8494點。

港股ADR跌116點
港股ADR收報23861點，跌116點或0.5%。恒指夜期升47點，收報24038點，高水61點，成交23,699張。

紐約期油續反彈近兩成
主要產油國打算加快實施減產，再加上美伊局勢緊張，油價繼續反彈，紐約期油一度升穿18美元，收報16.5美元，升2.72美元或近20%。布蘭特期油收報21.33美元，升0.96美元或4.7%。

美滙指數靠穩
美滙指數靠穩，美滙指數報100.48。歐元兌美元報1.0779；美元兌日圓報107.6。

美國10年期債息報0.603厘。

紐約期金升0.4%
美國經濟數據未如理想，加上地緣局勢緊張，避險資金流入金市。紐約期金收報1745.4美元，升7.1美元或0.4%。現貨金於1750美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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