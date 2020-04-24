【美股收市】肺炎藥報告抵銷油市利好 道指收市微升

美股周四過山車，紐約油急彈帶動大市高開，惟午市有關新冠病毒藥物試驗療效未如理想，抵銷油市上升的利好作用，道指逾400點升幅幾乎全數蒸發，標指及納指更微跌收市。

紐約6月期油延續周三升勢，昨日即市再彈超過30%，支持油股向好，抵銷零售股利淡，以及美國首次申領失業救濟人數多達443萬的負面消息。美股周四高開，道指曾升逾400點。

午市有報道指生物科技公司吉利德(Gilead Sciences，美：GILD)生產的藥物瑞德西韋(Remdesivir)，在中國臨床試驗結果未如理想，拖累道指高位急回，標指及納指亦轉跌，吉利德股價曾插水逾8%。吉利德隨即指患者用藥後情況可改善，道指升幅又曾加大至逾200點，惟走勢未能回復早段強勢。

道指早段升409點，本港今晨4時（即收市），升39點，報23515點，標指跌1點，報2797點；納指跌不足1點，報8494點；Stoxx歐洲600指數收升0.9%。

標指11個板塊6個上升5個下跌，能源股漲逾3%居首，抗疫概念股普遍下跌，工業、通訊服務股升逾0.7%，原材料及醫療保健股升逾0.5%。

道指30隻成份股半數下跌，油股及藥股造好，雪佛龍（美：CVX）及埃克森美孚（美：XOM）升2.8%及3.1%；聯合健康集團（美：UNH）升3%表現最佳，兩大藥廠默克（美：MRK）及輝瑞（美：PFE）亦升逾1%。

紐約6月期油收報16.5美元，較上日升19.7%或2.72美元，最近兩個交易日累計反彈逾4成，即市曾升32.5%，高見18.26美元；布蘭特期油收報21.48美元，升5.4%，即市曾升14%，高見23.22美元，主因市場押注美國將會減產，以及美國總統特朗普（Donald Trump）周三在Twitter揚言，下令美軍可以摧毁那些威脅美國船隻的伊朗武裝船隻，導致伊朗局勢再趨緊張，兩者均有利油價向上。

滙市變動不大，美滙指數在100水平徘徊，尾市升0.1%，報100.45；歐元跌0.4%，報1.078美元，日圓升0.1%，報107.61日圓兌1美元，每百日圓兌7.2021港元。

美眾議院周四料通過新一份近5,000億美元的抗疫紓困議案，市場憧憬各國也將繼續推出刺激方案，支持金價向上。現貨金曾升1.5%，高見1739美元。美債價升息跌，10年債息低見0.5921厘。