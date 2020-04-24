政府面對今年的經濟不景及疫症，共推出了2次大幅動用財政儲備的救市措施，第1次是預算案公布之時，第2次是4月7日加注，兩次估計共用掉2,766億元，若加上其餘收支引致的財赤，全年財赤恐怕接近3,000億元，破了香港的紀錄，超出GDP的十分之一。無獨有偶，美國及新加坡的救市開支亦是大約等於各自GDP的十分之一。

黑衣暴力侵蝕生產力

用掉這麼大筆儲備，對經濟的影響當然有負面的部分。香港今年2月份的財政儲備共有1.206萬億元，此外，財爺有權控制的基金結餘，亦即百年來香港政府投資收益帶來的累積財富，共有7,280億元，兩者相加，遠低於香港外滙儲備總值的3.95萬億元，這是因為外滙儲備在香港聯滙制中用以保住貨幣，嚴格來說不屬於自己的儲備。

表面看來，香港財政儲備十分風光，但我過去一再指出，因人口老化開支增加、工作人口比例減少等因素，若不小心控制開支，全部儲備總會在可見的將來全部用光。以現時的經濟環境看來，人口老化帶來的壓力不可能消失於無形。去年年中以後出現的黑衣暴力，不但直接重創經濟，更為嚴重的是嚴重侵蝕了不少年輕人的生產力，這些人學習現代社會生產知識的能力與態度，大受破壞，僱主不想僱用他們，以免自己公司受害。缺少了年輕人參以及貢獻的經濟，前途險阻自不待言。若情況不改善，政府仍要不斷救市，10年內所有儲備大有用光用盡的機會。

假若香港陷於這處境，社會各界，包括各商戶及打工仔，甚至大學，年年預計要得到政府打救才可生存下去，那麼港人多年來建立的獨立自主不求人充滿競爭力的工作態度，也會日漸消失，香港便不再是過往那個有活力的社會，與生機勃勃蓄勢待發的內地社會，會便顯得格格不入，並被快速超越。政府救市時，形格勢禁，士急馬行田，但也不能過度救濟，養成依賴性。

當企業倒閉潮出現及失業人數急升時，政府不用上些儲備是不可能的。但香港的情況與歐美相比，卻又好出很多。香港政府用的是積蓄，美國用的是借債！香港的財政儲備及基金結餘加起來是1.93萬億港元，等於平均每名港人擁有超過25萬港元存於政府的儲蓄；美國的外債（這裏不用算美國人內部互相借出及借入的內債）近21萬億美元，約等於其1年的GDP，這意味着每名美國人平均欠下其他國家約50萬港元，我們也可說，他們的孩子一出生平均便要背上50萬港元的債務，香港的則一出生便有25萬港元的財富。

投資須考慮長遠回報

此種差別是兩地過去不同的理財方法所造成。美國人不喜歡儲蓄，先使未來未必有的錢，他們能這樣做，主要因美國擁有強大的軍事與經濟力量，及美元霸權。香港雖無此條件，但長期的審慎理財，前人辛勤工作節衣縮食積下來的儲備，終證明十分有用。若無這筆儲備，政府可靠甚麼救市？加稅會使事情更糟，香港不能用貨幣政策，剩下的，只能是借債。但債也是要還的，別人若不看好經濟前景，或還錢能力，便要高息才肯借了。

將來政府應如何理財？未來幾年財赤恐怕都不可免，但這樣政府更要負上更多的責任，每筆錢都應審慎考慮，避免浪費。這並不意味着某些投資項目為了省錢便不考慮，某項投資只要長遠回報收益的折現值，大於成本的折現值，便應進行，因為這會為社會帶來財富，填海造地、投資科技、培養有生產力的真正人才，不但不是浪費，還是審慎理財的重要組成部分。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 倘社會各界持續需政府打救，香港很快便會被內地超越。（資料圖片）