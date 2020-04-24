【派息股】末期息將派 未來3個月有600家企業派5100億
金融經濟 12:17 2020/04/24
港元滙價強勢，其中一個原因是企業派息因素。統計港股現時到7月底前，共有約600家企業派息，總額約5100億元，部份企業會由外幣轉港元來派息，刺激港滙強勢，同時反映市場將有大量資金需求。以普遍7成股權為主要股東，3成股權為普通投資者計，即約1500億落入投資者手中，以投資者的特性，預期仍會將大部份錢投入股市，以支持股價。
雖然滙豐 （00005） 及普拉達 （01913） 取消派末期息，未來3個月會派息的公司，仍多達600家，以派息額計，於7月2日除淨的建行 （00939） 派息額最大，達844億元，股息率8.7厘；下月除淨的中移動 （00941） 亦派353億元，股息率5.3厘，支撑近期的股價。中海油派息額排名第三，共派201億元，股息率達9.2厘。
|股份
|每股派息
|股息率
（厘）
|派息總額
（港元）
|建行 （00939）
|0.32人民幣
|5.8
|848億
|中移動 （00941）
|1.723港元
|5.3
|353億
|中海油 （00883）
|0.45港元
|9.2
|201億
|中行 （03988）
|0.191人民幣
|7.3
|175億
|交行 （03328）
|0.315人民幣
|7.4
|121億
|騰訊 （00700）
|1.2港元
|0.3
|115億
|友邦 （01299）
|0.933港元
|1.8
|113億
|平保 （02318）
|1.3人民幣
|2.9
|106億
|中銀 （02388）
|0.992港元
|6.6
|105億
|長和 （00001）
|2.3港元
|5.6
|89億
值得注意的是，部份中資股例如內銀，只派末期息，所謂股息率6厘，以現時的含金量最高，預期投資者等待派息後，才換馬其他股份。
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編輯：譚志偉