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【派息股】末期息將派 末來3個月有600家企業派5100億

金融經濟 12:17 2020/04/24

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多家企業即將派息，刺激港滙強勢。

港元滙價強勢，其中一個原因是企業派息因素。統計港股現時到7月底前，共有約600家企業派息，總額約5100億元，部份企業會由外幣轉港元來派息，刺激港滙強勢，同時反映市場將有大量資金需求。以普遍7成股權為主要股東，3成股權為普通投資者計，即約1500億落入投資者手中，以投資者的特性，預期仍會將大部份錢投入股市，以支持股價。

雖然滙豐 （00005） 及普拉達 （01913） 取消派末期息，未來3個月會派息的公司，仍多達600家，以派息額計，於7月2日除淨的建行 （00939） 派息額最大，達844億元，股息率8.7厘；下月除淨的中移動 （00941） 亦派353億元，股息率5.3厘，支撑近期的股價。中海油派息額排名第三，共派201億元，股息率達9.2厘。

股份 每股派息 股息率
（厘）		 派息總額
（港元）
建行 （00939） 0.32人民幣 5.8 848億
中移動 （00941） 1.723港元 5.3 353億
中海油 （00883） 0.45港元 9.2 201億
中行 （03988） 0.191人民幣 7.3 175億
交行 （03328） 0.315人民幣 7.4 121億
騰訊 （00700） 1.2港元 0.3 115億
友邦 （01299） 0.933港元 1.8 113億
平保 （02318） 1.3人民幣 2.9 106億
中銀 （02388） 0.992港元 6.6 105億
長和 （00001） 2.3港元 5.6 89億

值得注意的是，部份中資股例如內銀，只派末期息，所謂股息率6厘，以現時的含金量最高，預期投資者等待派息後，才換馬其他股份。

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編輯：譚志偉

香港股票 中國海洋石油（00883） 中國移動（00941） 建設銀行（00939） 普拉達（01913） 長和（00001） 滙豐控股（00005） 港元 港滙 派息

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