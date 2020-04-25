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《太空戰士7重製版》3日勁賣350萬套股價急跌 花旗：令人失望

金融經濟 10:00 2020/04/25

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《太空戰士》系列遊戲（Final Fantasy，也譯作《最終幻想》）對不少資深遊戲玩家而言，為角色扮演遊戲（RPG）經典。日本電子遊戲開發商史克威爾艾尼克斯（Square Enix，日：9684）在1987發布首部同名遊戲以來，系列遊戲歷經33年仍在全球擁有眾多玩家。

Square Enix在今年4月10日正式發售針對PS4的《太空戰士7重製版》（FINAL FANTASY VII REMAKE），發售首三日全球累計銷售已超過350萬套，日均逾百萬套的銷售已屬不俗，發行商Square Enix的股價卻在數據公佈後急跌6%。

花旗認為，《太空戰士7重製版》廣受好評，市場對遊戲的登場有很高預期，該行料遊戲的銷售原本應該達到500萬套，形容首發表現「令人失望」。該行又指，該款遊戲評價正面，長遠應該可貢獻盈利，但短期由於市場在遊戲發售前的預期太高，股價可能會下跌。

《太空戰士7重製版》4月10日發售，3日銷售達350萬套。

事實上，若以《太空戰士7重製版》普通版售價468港元計算，首三日Square Enix就已經進賬16.4億元。按目前市場預估公司截至3月底財年營收2641億日圓（約190億港元）計算，意味《太空戰士7重製版》3日銷售已貢獻年度8.6%營收。

值得注意是，《太空戰士7重製版》故事將進行至離開米德加為止，意味目前或只是重製版的首部曲，另外亦令人期待，太空戰士其他系列現時合共推出15部遊戲，若未來推出系列遊戲更多作品，勢將進一步貢獻Square Enix營收。

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編輯：陳健婷

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