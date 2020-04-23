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【執下又一間！】百佳去哪兒？

理財智慧 23:26 2020/04/23

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百佳去哪兒？

近日在連登和Facebook看到一則有關百佳超級市場關店的帖文，本來只是過眼雲煙，但無諗過竟然會咁岩得咁橋，小記屋苑的百佳也在門外貼了結束營業的告示，這真叫人晴天霹靂！誰想到在屋苑裏開業20幾年的超級市場都會結業，難怪令不少街坊猜測是否因加租而撤走，且大呼：「以後買餸要去那裏？」

　　　▲有街坊在連登開Post，吸引不少網友討論

是咁的，網上正在討論位於屯門兆麟苑的百佳超級市場日前突然貼上告示，宣布將營業到5月4日，令屋苑街坊嘩然。始終關乎民生嘛，雖然網購愈來愈盛行，但論快捷，要買餸儲糧時穿對拖鞋落樓就可以，若屋苑唯一的超級市場突然結業，實在是很不方便。

正當大家猜想是加租被迫走了，怎料該區的區議員向業主了解後，卻發現原來並無加租，只是百佳自己不續約而已。這消息在Facebook和連登都被開帖討論，因為上月在隔離安定邨的百佳才剛結業，大家都好關心是巧合還是有其他原因。多區網友亦留言說附近的百佳也結業了，開始惹來揣測是否誠哥不想再做了，亦有人認為是誠哥傾向開更多高檔次的超市，如MarketPlace和Taste等。

也不能怪網友們多心，因為在2013年和黃確實曾想出售百佳超級市場，但3個月後又突然擱置了。再上網Google一下，其實關於百佳結業的新聞也不少，所以今次到底是事有湊巧，還是尚有內情？看來大家要繼續估估下了！

　　▲屯門兆翠區議員甄霈霖跟進百佳結業情況，在Facebook向街坊交代

 

　　　　▲網友紛紛留言表示不想百佳結業

 

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