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【一波三折】DSE今日開考！　各考場嚴陣以待

環球政經 06:42 2020/04/24

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受新冠肺炎影響，今屆文憑試（DSE）一再延期，原定於3月27日開考的DSE，順延至今日（4月23日）開考，首科舉行的筆試為視覺藝術科，而核心科目則會於4月27日至5月5日舉行，詳情可參閱考試時間表

疫情下，學校在試場做好連串防疫措施，嚴陣以待，考評局在試場實施多項防疫措施，包括為考生進行量體溫和填寫健康申報表等，要求試場提早於早上7時50分起讓已完成程序的考生進入。而試場所容納考生的數目大減，以保持大家有足夠的距離，而香港中文大學醫院早前亦公布了溫馨提示，提醒考生要準備好防疫用品，加強保護。

香港中文大學醫院建議DSE考生可準備圖中的用品防疫。（CUHK Medical Centre facebook圖片）

DSE防疫清單

香港中文大學醫院近日於Facebook分享一些貼士了DSE考生，當中列出以下「DSE防疫checklist」︰

．2個口罩以作替換，視乎口罩狀況，如口罩被汗沾濕或被弄濕，便應更換。

．1個信封，在小休進食時放置用過的口罩方便重用。

．1支便攜酒精搓手液，在考場內可清潔雙手，盡量不要觸摸眼、鼻、口。

．自攜樽裝水，根據考評局指引，學校會停止開放校内的飲水機等設施，建議考生自攜飲用水，備不時之需。

．建議每日穿一套乾淨的衣服，而每日回家後都應清洗外出用過的衣物。

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