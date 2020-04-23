【美股戰報】GAP停付9億租金　美國零售業有幾差？

由於受到新冠疫情全球大流行的衝擊，美國休閒服裝連鎖店GAP自本月起已停止支付北美地區的店鋪租金，涉及金額約每月1.15億美元（約9億港元）。GAP警告稱，未來12個月面臨流動性問題，或將沒有足夠現金流維持營運，有可能進一步裁員來削減成本或發債融資

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GAP表示，目前正在與業主進行談判，試圖推遲 支付租金，或者更改 租賃協議，在某些情況下亦有可能終止租賃，並永久關閉部分店舖，GAP續指，為了在未來一年內保持充裕流動性，除了發債、裁員外，亦有機會延長付款期限、削減訂單。GAP亦警告稱，由於被迫通過大幅折扣利潤下降來出售商品，其利潤率可能會下降，截至5月2日財季結束時，預計擁有7.5億至8.5億美元的現金和現金等價物，當中包括短期投資。

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美國零售業寒冬

與GAP處境類似的企業數不勝數，美國商場幾乎陷於停滯狀態，本周繼美國零售巨頭J.C. Penney、奢侈品連鎖百貨公司Neiman Marcus擬申請破產保護後，美國歷史最悠久的奢侈品連鎖百貨公司Lord & Taylor亦宣布考慮申請破產保護，就連最大百貨公司梅西（Macy's）也在為避免破產苦苦掙扎。

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美國上周三（15日）公布的數據顯示，3月零售銷售較2月下降8.7%，創下1992年有數據記錄以來的最大跌幅，情況差過2008年金融海嘯時。隨著本月疫情限制措施升級，各州關閉餐館和酒吧，美國企業因此而暫時關閉，裁員人數增加的趨勢，本月零售銷售數字料將進一步承壓。

中小企生存危機威脅

大型零售企業或能通過削減人工、裁員、發債等手段減少支出，維持現金流；有部署網上購物的零售商，例如亞馬遜亦能通過線上銷售略微緩和疫情緩衝，然而大量美國中小企業因沒有強大現金流支撐，又很難獲得資金，情況可謂岌岌可危。美國雖推出薪酬保障計劃（Paycheck Protection Program，PPP），為缺乏資金途徑的中小企提供低息貸款，卻未曾想到大批上市企業紛湧而至，高達3490億美元的救助貸款迅速耗盡。

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美國參議院周二（21日）已經就此達成4,840億美元救助方案，正等待眾議院通過，當中3,200億美元提供給企業薪酬保障計劃。​​​ Lazard資產管理公司的美國股票業務負責人 Ron Temple敦促政府盡快就新的救助資金計劃達成一致， 他表示，中小企業僱用了美國約47%的工人 ，是美國的經濟支柱，但現時的情況是， 在一些成本較高的地區 ，大量中小企業的現金流僅能支撐兩至三周。

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有分析指由若美國遲遲無法走出疫情的陰影，最終將可能出現一種極端的情況：全美超過90%的零售市場份額將被沃爾瑪、亞馬遜等超級巨頭佔據，中小型企業則會走投無路，落得黯然退出。

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