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【DSE開考】考評局實戰貼士

環球政經 22:54 2020/04/23

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一年一度的文憑試，各位緊張之餘，還有數點要留意，避免犯錯扣分。

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Barcode「呃Like」會犯規

－於考試時間內，在答卷的封面及內頁、多項選擇題答題紙、補充答題紙及方格紙的指定位置貼上Barcode貼紙及填上考生編號

－不要帶走剩下的Barcode貼紙，更不要拍照並放上網「呃like」，否則可被扣分，甚至降級

試題編號要填妥

－於考試時間內，在答題簿內頁及補充答題紙的試題編號方格內，以原子筆或鉛筆畫上「X」號

－不應在答題簿／紙的同一頁上作答多過一題(分題除外)

－在有多於一個部分並需使用不同答題簿的卷別，如英國語文科卷一及卷三設有A及B1/ B2部分，如考生需加紙，各部分的補充答案應寫在不同的補充答題紙上，並用繩綁於相關答題簿內

字體清晰不失分

－作答時字體必須清晰，如字體過於潦草，可能會影響閱卷員理解答案

－以中文作答時，可用合乎規範的簡體字，即中國國家語言文字工作委員會最新頒布的《通用規範漢字表》內所列的簡體字

資料來源：文憑試快線

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