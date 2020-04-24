【工業4.0】手提數碼化精益分析儀　實時擷取生產資料

以智能工廠為核心的工業 4.0(i4.0)，是企業數碼轉型的主要方向，但不少企業往往基於 成本和技術的考慮而卻步。其實坊間已開發了一些「工業 4.0」技術方案，當中包括香港生 產力促進局(生產力局)研發的應用科技，協助企業在「工業 4.0」的階梯拾級而上，緊貼 工業的變革。這些方案絕對不離地，更相當貼地，可供商品化，授權或轉移予業界使用，例 如今次介紹的手提式數碼化精益分析儀。

「數碼化精益製造」(Digital Lean Manufacturing)是走向「工業 4.0」的基本功，應用 工業物聯網(IIoT)掌握即時數據(Real Time Data)，讓生產數據一目了然，配合數碼關鍵績效指標(KPI)，整合企業的車間和營運管理，從而精簡業務運作，驅動精益製造，為 實踐「工業 4.0」建立穩固基礎。

隨著資料和通訊科技的發展，只需一機在手，廠房管理人員便可以進行數碼化精益分析， 以優化製造業勞動密集生產工序。由生產力局開發的手提式數碼化精益分析儀，連接了紅外 線光電傳感器，實時擷取生產線的加工時間和等待時間，並實時監控生產線的加工時間及在 製品數量變化，可用作分析和優化工藝流程的實時數據驅動工具。

由此可見，「工業 4.0」技術方案並非搖不可及，更是豐儉由人，簡單的手提工具也可協助 企業擷取和分析大數據，踏出「工業 4.0」的第一步，即使資源有限的中小企也負擔得來。 了解詳情請按此。