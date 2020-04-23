【DSE開考】考評局應急貼士

疫情下應考，為保障學生的健康，試場會實施一系列預防新型冠狀病毒感染的措施，考評局建議考生於早上7時50分或之前到達試場，於進入試場前，戴上口罩及使用酒精搓手液清潔雙手，並把預先填妥的「考生健康申報表」交予監考員檢查。如應試當天感到不適便應留在家中休息及盡早求診，並通知公開考試資訊中心，不要勉強到試場應試。

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除此之外，考評局亦提供不少應急貼士：

考試期間病倒

－如有發燒或有急性呼吸道感染的病徵，便不應到試場，應及早求診

－考試前應致電考評局備案，立即求診並取得醫生證明書或相關證明文件證明病況

－若考生在考試中途需送院治理，試場主任會提供協助，並聯絡考評局和提交報告。

－考生本人可於考試日起計21曆日內，提供有效的醫生證明書或相關證明文件，向考評局就有關科目／卷別申請成績評估。成績評估不設科目數目的限制

因病留院

－若獲得主診醫生書面同意可申請在醫院應考

－考生或其代表應在有關科目開考前最少一個工作天，攜同由考生簽署的授權書及相關證明文件到考評局申請

遇上突發/特殊事故

－因突發事故(如被困升降機、交通意外)或特殊原因(如家中發生不幸事件、代表香港參加國際比賽)，而未能出席考試，應盡早向考評局提交證明文件，申請特別處理