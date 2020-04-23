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【有片睇】郭思治：恒指疫後見40000點

iMTV＋ 22:19 2020/04/23

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近期港股在24000點附近拖拖拉拉，港股後市何去何處？究竟最壞時刻是否已過？香港股票分析師協會副主席郭思治（郭Sir）大膽預測，今次疫症一旦完結，在環球央行量化寬鬆（QE）放水下，恒指有機會上望40000點，最快可在明年出現。

「好似傷風感冒咁，食藥有得醫，咁現在災難式嘅破壞將會過去，大家唔再驚，中咗招，食藥休息瞓覺就得，就會出去消費。」他相信，疫情一旦過去，所有商業活動及旅遊全部回復正常，全球將出現報復式消費。更甚是今次疫症期間，環球央行大舉QE，未來市場資金充裕、利息低至零的情況下：

這一下不單止美股，港股也會試高位。疫情一過，當資金重新部署，恒生指數會創歷史新高！

恒指何時可以破頂？即刻睇片，郭Sir親自話你知！

郭Sir足本訪問，請留意4月25日出版的新一期《iMoney》!

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撰文 : 葉卓偉

疫情 股票 香港股票 指數 香港 恒生指數 量化寬鬆 郭思治

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【美股開市】道指升近200點　美股走勢與經濟數據背道而馳

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