【有片睇】郭思治：恒指疫後見40000點

近期港股在24000點附近拖拖拉拉，港股後市何去何處？究竟最壞時刻是否已過？香港股票分析師協會副主席郭思治（郭Sir）大膽預測，今次疫症一旦完結，在環球央行量化寬鬆（QE）放水下，恒指有機會上望40000點，最快可在明年出現。

「好似傷風感冒咁，食藥有得醫，咁現在災難式嘅破壞將會過去，大家唔再驚，中咗招，食藥休息瞓覺就得，就會出去消費。」他相信，疫情一旦過去，所有商業活動及旅遊全部回復正常，全球將出現報復式消費。更甚是今次疫症期間，環球央行大舉QE，未來市場資金充裕、利息低至零的情況下：

這一下不單止美股，港股也會試高位。疫情一過，當資金重新部署，恒生指數會創歷史新高！

恒指何時可以破頂？即刻睇片，郭Sir親自話你知！

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