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【美股開市】道指升近200點　美股走勢與經濟數據背道而馳

環球政經 22:28 2020/04/23

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紐約6月期油價格有所回穩，紐油期貨升近26%，每桶報17.36美元；布油升逾8%，每桶報22.02美元，美股三大指數開市造好，納指升0.6%，標指升0.7%，道指升101點，漲幅0.43%，隨後道指漲幅進一步擴大至近200點，VIX恐慌指數則跌破40。

相關文章：中國擬向美國等購入3000萬噸農產品　增加國有儲備

美股石油股受惠油價回彈，埃克森美孚（Exxon Mobil）及雪佛龍（Chevron）分別反彈2.1%和2%，美國石油交易所買賣基金United States Oil Fund（USO）則升4.3%。

相關文章：【黃金價格】金價重上1750美元 美銀料年半內見3000

然後經濟數據和美股走勢卻背道而馳，最新公布的美國4月Markit製造業採購經理指數（PMI）初值36.9，雖高於預期35，但遠低於前值的48.5，更創2008年金融海嘯後新低。Markit首席經濟學家Chris Williamson稱，新冠肺炎爆發對美國4月經濟造成了前所未有的打擊，數據表明，經濟情況已經差過金融危機最嚴重時刻，為遏制新冠疫情傳播，大量非必需業務被暫時關閉，服務業、尤其是娛樂和旅遊等消費行業遭受巨大打擊。

相關文章：【油價】美國CFTC傳調查可疑期油交易 涉減產協議內幕

周四（23日）公布的美國上周首次申領失業救濟人數為443萬，數據雖有所回落，亦低於市場預期的450萬人。惟近5周累計首次申領失業救濟人數約2600萬人，這意味著金融海嘯後的2300萬個新增職位已經全數蒸發。

相關文章：【美國經濟】上周443萬人首領失業救濟 海嘯後新職盡失

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撰文 : 國際組

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