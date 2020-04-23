新能源車補貼限售價30萬人幣 理想汽車CEO︰助攻Tesla打殘國內品牌

▲ 理想汽車創始人兼CEO李想表示，新能源車補貼門檻定在30萬元下的車款，打擊國內品牌。

中國財政部等發布《關於完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，明確將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底，新能源乘用車補貼前售價須在30萬元人民幣以下（含30萬元），但「換電模式」車輛不受此規定。

通知指出，2020年補貼標準不退坡，原則上2021至2022年補貼標準分別在上一年基礎上分別退坡10%、20%、30%。 當局亦 支持「車電分離」等新型商業模式發展，鼓勵企業進一步提升整車安全性、可靠性，研發生產具有先進底層操作系統、電子電氣系統架構和智能化網聯化特徵的新能源汽車產品。

理想汽車CEO︰國內品牌面臨滅頂之災



內地電動車生商理想汽車的CEO李想，於社交媒體上發文表示︰「設計30萬的補貼門檻，基本上是精準的助攻特斯拉（Tesla）來打殘國內的純電動品牌。」

他直言︰「你只需要換位想一下，如果你是特斯拉，你接下來會如何對策和定價，就知道甚麼叫滅頂之災了。」

根據Tesla官網資料，目前Tesla model3的標準續航升級版補貼後售價為29.9萬元人民幣，由於其補貼前售價為32.4萬元人民幣，故不符合政補貼貼政策要求。然而，此前有消息指Tesla中國擬採用更多中國制零件，以減低成本及售價。

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