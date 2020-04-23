【美股開市】道指漲逾200點 紐約油再升25%

油價繼續成為市場焦點，紐約6月期油延續周三升勢，再彈超過25%，繼續支持油股向好，抵銷零售股利淡，美股周四高開，道指曾升227點，報23703點。

紐約6月期油最多升25.2%，高見17.25美元；布蘭特期油亦曾漲14%，高見23.22美元，主因市場押注美國將會減產，以及美國總統特朗普周三在Twitter揚言下令美軍可以摧毀那些威脅美國船隻的伊朗武裝船隻，導致伊朗局勢再趨緊張，兩者均有利油價向上。

【油價負數】近期最準分析師：油價下月負100美元

【美國經濟】上周443萬人首領失業救濟 海嘯後新職盡失

跟隨油價造好，重磅油股埃克森美孚（Exxon Mobil，美︰XOM）和雪佛龍（Chevron，美︰CVX）分別彈2.7%和1.6%；美國主要石油交易所買賣基金United States Oil Fund（美︰USO）升5.2%。

零售商Target（美︰TGT）股價挫3%，主因公司表示，4月至今的網上銷售按年大漲275%，但預期利潤會減少，主因員工工資上升，以及暢銷貨品以雜貨等邊際利潤微薄的貨品為主。同業沃爾瑪（Walmart，美︰WMT）和JC Penney（美︰JCP）分別跌1.4%和2.5%。

【歐洲經濟】歐元區服務業PMI史上最低 德法形勢嚴峻

歐元區及美國4月服務業採購經理指數（PMI）同跌至歷史低位，分別跌至11.7及27；兩地製造業PMI也跌至多年低位，分別低見33.6及36.9。

美匯指數在100水平徘徊，報100.41；歐元和日圓分別跌0.3%和0.1%，報1.0795美元和107.86兌1美元。

申領失業救濟人數再次以百萬計，反映美國經濟最壞時期仍未過。美債價升息跌，10年債息低見0.597厘，跌幅2點子。

美國眾議院料於周四通過新一份總值近5000億美元的抗疫紓困議案，市場憧憬各國央行也將繼續出手，推出刺激方案，支持金價向上。現貨金曾升1.2%，高見1734.02美元。

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