【零售寒冬】GAP：未來1年或沒有足夠現金營運　北美停交9億租金

▲ GAP表示，4月起於北美停止交租，涉資約1.15億美元。

外電報道指，美國服裝零售商GAP警告，受累於新肺炎全球大流行，未來12個月或沒有足夠現金流維持營運，需要削減成本以及發債集資。同時，GAP指，於北美地區已停止支付每月約1.15億美元（約9億元）的租金。

GAP表示，正在與業主進行談判，推遲付款，更改租賃協議，或者在某些情況下終止租賃，永久關閉部分店舖。

GAP稱，截至5月2日財季結束止，預計擁有7.5億至8.5億美元的現金和現金等價物，包括短期投資。

GAP續指，為了在未來12個月有充裕流動性，將會發債、裁員、推遲資本支出，並削減供應商的訂單。

早前有報道指，GAP宣布推遲運輸所有非在線銷售的夏季商品，並停止生產所有秋季產品，製作原料則暫時保留原地。

相關文章：【零售寒冬】美國零售業步寒冬 老牌奢侈品商Lord & Taylor擬申請破產

【名牌業績】HERMÈS首季收入跌6.5%仍勝預期 內地分店已重開

【新冠肺炎】Victoria’s Secret賣盤受阻 買家因疫情縮沙

【減價促銷】SOGO感謝祭推1元換購 一文看清一田等零售商最新減價優惠

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：袁諾曦