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【零售寒冬】GAP：未來1年或沒有足夠現金營運　北美停交9億租金

金融經濟 21:15 2020/04/23

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GAP表示，4月起於北美停止交租，涉資約1.15億美元。

外電報道指，美國服裝零售商GAP警告，受累於新肺炎全球大流行，未來12個月或沒有足夠現金流維持營運，需要削減成本以及發債集資。同時，GAP指，於北美地區已停止支付每月約1.15億美元（約9億元）的租金。

GAP表示，正在與業主進行談判，推遲付款，更改租賃協議，或者在某些情況下終止租賃，永久關閉部分店舖。

GAP稱，截至5月2日財季結束止，預計擁有7.5億至8.5億美元的現金和現金等價物，包括短期投資。

GAP續指，為了在未來12個月有充裕流動性，將會發債、裁員、推遲資本支出，並削減供應商的訂單。

早前有報道指，GAP宣布推遲運輸所有非在線銷售的夏季商品，並停止生產所有秋季產品，製作原料則暫時保留原地。

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編輯：袁諾曦

 

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